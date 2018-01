La Presea “Kirá”, reconocimiento que se entrega en el marco del Día de la Mujer se otorgará el 8 de marzo en sesión solemne que tendrá lugar en el Centro Municipal de las Artes (CEMA) autorizó esta tarde el Cabildo.El reconocimiento será para la mujer que con su trabajo haya contribuido a enriquecer a la comunidad en el área social, académica, cultural o profesional, se informó.La convocatoria para recibir propuestas estará abierta del 29 de enero al 22 de febrero, dio a conocer la regidora Laura Yanely Rodríguez, coordinadora de la comisión de la Mujer.En otro asunto de la orden del día, se votó a favor de donar un predio a la asociación “Mundo de Paz” que dirige Jovita Payán Vázquez.El lote es de una superficie de 692.27 metros cuadrados, ubicado entre las calles Jorge “El Travieso” Arce y Rigoberto “El Gigio” Estrada, en la colonia José Sulaimán.La regidora, Irma Medrano Flores, coordinadora de la comisión de Enajenación de Inmuebles, explicó que el predio operará un centro infantil que contará con un huerto, área de juegos, cívica, así como un comedor y espacios educativos.Actualmente la asociación atiende de 50 a 70 infantes de 5 a 12 años, explicó Medrano.“En Mundo de Paz no sólo damos comida a los niños, damos abrazos, amor, cariño y los niños cuando yo los conocí no me abrazaban como abrazan hoy”, mencionó Jovita Payán, quien participó en la sesión.Además los ediles aprobaron la enajenación de 56 lotes para uso habitacional dentro del programa de regularización de la Dirección General de Asentamientos Humanos.En la sesión ordinaria número 62 el síndico, Aarón Yáñez Limas, entregó por escrito su quinto informe trimestral.

