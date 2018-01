Asolan asaltantes a comerciantes del sur

Un hombre armado despojó a la empleada de una tienda de conveniencia de poco más de 3 mil 500 pesos en un atraco violento registrado el pasado martes en el fraccionamiento Pradera de los Oasis, en el sur de la ciudad.A escasas semanas de que la Policía Municipal capturó a una banda de ladrones que operaba en esta zona, otro grupo empezó a cometer los robos con violencia, denunciaron comerciantes afectados.Este nuevo grupo delictivo ha causado pérdidas hasta por 10 mil pesos en efectivo en un sólo negocio atracado en tres ocasiones consecutivas.Los ladrones, según los empleados afectados, son personas que no se cubren los rostros y cada vez son más violentos.La comisión de este delito perjudica a los negocios no sólo por la pérdida económica, sino porque los empleados optan por renunciar al temer por su vida, dijo una locataria afectada.La quejosa proporcionó las imágenes captadas el martes por las cámaras de circuito cerrado, instaladas en el negocio, y pidió el apoyo de la ciudadanía para ubicar al agresor.En el video se observa a un hombre que entra al negocio Súper Six, ubicado en la avenida De la Paz, toma un refresco, se forma en la fila y espera su turno para pagar.En ese momento saca una pistola que ocultaba bajo una sudadera y amaga a la cajera al tiempo de exigirle el dinero de la caja registradora.La trabajadora empieza a sacar el efectivo para colocarlo en una bolsa de plástico y un cliente se acerca a la caja acompañado de su pequeña hija, por lo que el ladrón lo retira con violencia sin importar la presencia de la menor.La encargada del negocio, quien solicitó la reserva de su nombre, dijo que viven asolados por los asaltantes y urgieron a las autoridades a detener a estas personas que han impactado severamente la actividad comercial en esta zona.“En seis meses hemos sufrido tres robos cometidos sólo por esta banda y cada vez son más violentos”, dijo la comerciante que se resiste a cerrar su establecimiento y huir de la ciudad a causa de la inseguridad.La comerciante pide a la ciudadanía que si identifican al probable ladrón lo denuncien al 911.

