Litigio impide combatir hongos en Hospital de Especialidades

A más de un año que se detectaron hongos que infestan 6 de los 8 pisos del edificio del Hospital de Especialidades, el problema no se ha resuelto debido a que se mantiene abierto un litigio en contra de la constructora, dio a conocer el subsecretario de Obras Públicas de la Frontera, Andrés Carbajal Casas.Indicó que una vez que se resuelva la demanda, se tendrá que cambiar todo el aislante y tablarroca que está contaminado.“El problema de hongos persiste, estamos en litigio, hay auditorías, estamos pendientes. A la hora que nos den el fallo, les aseguro que tendremos que reponer todo el aislante que está en los muros y todo el tablarroca”, añadió.Señaló que el Estado decidió no exigirle a la constructora resolver el problema de hongos debido a que el caso es más a fondo.“Al constructor no le hemos dicho porque sería aceptar que con la reparación es suficiente. Estamos esperando un fallo, hay un proceso de carácter formal en la Secretaría de la Función Pública, ya cuando terminen y lo liberen, en ese momento dispondremos de las cuestiones técnicas”, refirió.Adicionalmente, se tendrán que buscar recursos por cerca de 400 millones de pesos para darle continuidad a las obras, añadió.“Para el de Especialidades aún no tenemos recursos, para el de Oncología ya tenemos recursos, está la Secretaría de Salud terminando todo el presupuesto, el listado de complemento y amueblado para concluirlo”, apuntó.Ambos proyectos arrancaron con la colocación de la primera piedra el 16 de diciembre de 2014.En el de Especialidades se tienen invertidos 225 millones de pesos y en el de Cancerología, que ya está terminado, 80 millones pero falta el equipamiento para tratar casos de oncología.En febrero del año pasado, Jesús Darío Cárdenas Nevárez, coordinador regional de la Comisión Estatal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Coespris), informó que seis de los ocho pisos que tiene el futuro Hospital de Especialidades están contaminados por hongos de humedad.Agregó que el problema afecta 80 por ciento de la tablarroca o “sheetrock” en los seis niveles más altos del inmueble construido en terrenos del exhipódromo, pero que aún no entra en operaciones.

