Acusa PAN a Cabada de beneficiar a empresario con calle

El dirigente local del Partido Acción Nacional (PAN), Sergio Madero Villanueva, acusó al Gobierno Municipal y particularmente al alcalde con licencia, Armando Cabada Alvídrez, de favorecer los intereses del empresario inmobiliario Jesús Otero Armendáriz con la apertura de una calle en el fraccionamiento Rincones de San Marcos.“Parece que se está favoreciendo a un promotor inmobiliario, que es el que tiene los contratos de arrendamiento sobre esos negocios”, dijo ayer en conferencia de prensa, en la que identificó a Jesús Otero como el beneficiario de dicho proyecto.Sin embargo, el empresario Jesús Otero rechazó de manera tajante ser el dueño del terreno y tener interés en la apertura de esa calle, por lo que apeló a que se investigue antes de hacer acusaciones públicas y pidió al PAN local retractarse del señalamiento en su contra.“No soy el dueño del terreno, no tengo nada que ver, el terreno es del señor Arturo Muñoz, que es el dueño de Smart, que es mi amigo y lo quiero mucho, pero no tengo nada qué ver, si hacen la calle o no la hacen yo no tengo ningún interés, a mí no me beneficia en lo más mínimo esa calle”, afirmó.Ratificó que también es amigo de Armando Cabada y que respalda su aspiración política, pero sostuvo que no busca beneficio alguno porque sus proyectos y negocios están al margen, por lo le parece injusto que se politice un asunto de interés público.“Lo que sí es justo comunicarles es que, aparte del terreno no es mío, pero esa calle está trazada y planeada desde el año 2010 en el Plan de Desarrollo Urbano, ahí ya se contempla, yo sé que esto molesta a cinco, seis o 10 vecinos de la cuadra, pero también sé que se beneficia a toda la ciudad de tener una vía libre de la Gómez Morín a la Tomás Fernández porque en el Campestre cerraron todas las calles”, agregó.Armando Cabada confirmó que Otero Armendáriz no tiene interés en la apertura de la calle y atribuyó las acusaciones del PAN a un golpeteo político.“Es una mentira absoluta, el señor Otero no tiene ningún interés en eso, es un proyecto de otro particular, pero lo han querido politizar y mal informar cuando se tienen todos los estudios y dictámenes que yo no tengo porque no estoy en funciones, pero lo hacen con la intención de golpetear”, manifestó.Sergio Madero dijo en la conferencia de prensa que a través de sus regidores analizarán si el Gobierno local busca utilizar las herramientas de desarrollo urbano o cambiar el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) y las autorizaciones para modificar las vialidades de la ciudad.“Para favorecer a un solo particular que además es uno de los principales apoyadores económicos de reelección del alcalde Cabada”, subrayó.Mencionó que por ello el PAN está empeñado en ganar la presidencia municipal en los comicios de este año, “para quitarle ese sesgo de intereses que ha estado dominando durante los últimos años la conducción de la ciudad”.Los vecinos del fraccionamiento Rincones de San Marcos se manifestaron en contra de la apertura de una calle secundaria dentro de su conjunto habitacional, aparentemente para abrir paso a una plaza comercial que se construye en el bulevar Manuel Gómez Morín y que tenga conexión con la avenida Tomás Fernández.Aunque, la directora de Desarrollo Urbano Municipal, Lilia Ana Méndez Rentería, explicó el miércoles a los vecinos de Rincones de San Marcos que la construcción de la calle De los Portales, en su intersección con la avenida Manuel Gómez Morín, es vialidad contemplada desde hace ocho años en el PDU, aprobado en 2010.