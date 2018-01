'Modesto' se queda: Cabildo

Cargando

La mayoría de los regidores acordó que la jirafa “Modesto” se quede en la ciudad y no sea trasladada al Bioparque Estrella, del Estado de México.De esta manera, el Ayuntamiento no hará este planteamiento al Gobierno estatal.El regidor del Partido Nuevo Alianza (Panal), José Alfredo González Quintana, presentó el punto de acuerdo en la sesión de Cabildo de este jueves para que el Ayuntamiento exhorte al gobernador, Javier Corral, a trasladar la jirafa para que viva en un lugar más adecuado.González explicó que su propuesta se hizo a raíz de una petición que hicieron ciudadanos para que el mamífero viva en mejores condiciones, ya que aquí habita en un espacio pequeño.“Recabando información tenemos que una jirafa vive en su hábitat natural en promedio 25 años y en cautiverio un promedio de 30 años, le queda la mitad de su vida hacinada”, mencionó.Agregó que debido a que no está en un espacio amplio se está maltratando.El alcalde en funciones, Alejandro Loaeza Canizales, expuso que las tres esferas de gobierno trabajan en este tema y de acuerdo con especialistas, se dictaminó que la jirafa se encuentra en perfectas condiciones de salud y el área en que vive no afecta su desarrolloLa edil del Verde Ecologista, Laura Yaneli Rodríguez, afirmó que aunque la postura de su partido es mantener a los animales en su hábitat, “sería arriesgado el traslado de la jirafa”.A su vez, María del Carmen Moreno Chávez del PAN, dijo que de acuerdo con la administradora del Parque Central, Ofelia Rosales, el animal tiene buena salud, recibe las atenciones debidas y está en un estado conveniente.Otros regidores afirmaron que en el zoológico de El Paso viven tres jirafas y “Modesto” ha sobrevivo en Juárez temperaturas extremas.“Ya está aclimatada la jirafa aquí, sacarla es peligroso”, mencionó el panista, Hiram Contreras Herrera.“Modesto es de Juárez y aquí se queda”, señaló el también panista, Eduardo Fernández.La discusión se realizó la noche de ayer en la sesión ordinaria número 62, que tuvo una duración de tres horas.Al someterse a votación se aprobó no hacer este exhorto con 19 votos a favor y uno en contra del edil del Panal.

