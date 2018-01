Investigan entorno familiar de James

El entorno familiar del niño James Martín Camacho Padilla, de 7 años, es investigado por los elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), como parte del protocolo que se sigue tras recibir un reporte por ausencia, informó ayer el fiscal Jorge Arnaldo Nava López, quien encabezó el operativo de búsqueda del menor estadunidense.A petición de la familia, el operativo de localización fue realizado en el fraccionamiento Parajes del Oriente y la Zona Centro de la ciudad, donde los agentes y parientes del menor entregaron y pegaron pesquisas.“Con el reporte de la desaparición se abre un protocolo que incluye la investigación de todo el entorno familiar de la persona desaparecida, es bajo este protocolo que se está llevando la investigación y tareas de localización”, dijo el fiscal que permaneció varios minutos en la vivienda ubicada en la calle Ribera del Cañón 452, del fraccionamiento Riberas del Bravo.James Martín nació en Washington D.C. y llegó el pasado viernes 19 de enero a Ciudad Juárez, junto con su padre Hugo Camacho. Ambos se alojaron en casa de su abuela paterna acompañados de Verónica Lozano, actual pareja sentimental de su papá.El domingo, aproximadamente a las cuatro de la tarde, el menor se salió de la vivienda y desde entonces no ha sido localizado.La familia interpuso el reporte de ausencia hasta el lunes las dos de la mañana, después de que realizaron una búsqueda inicial en la colonia y a través de las redes sociales, dieron a conocer.Nava López dijo que ya concluyeron los estudios periciales practicados a los zapatos deportivos que fueron localizados en un montículo de arena y que Hugo Camacho, padre del menor, identificó como el calzado que traía James la tarde del domingo.“No se encontraron rastros hemáticos en los tenis del menor”, dijo Nava López.El fiscal dijo que este viernes a primera hora un centenar de elementos de la Fiscalía General del Estado, apoyados vía aérea por el helicóptero Halcón 1, participarán en la búsqueda con vida del menor.“El número de elementos varía dependiendo de la actividad a realizar, en el rastreo de mañana (viernes) serán cerca de 100 elementos de la AEI y la Comisión Estatal de Seguridad”, agregó.Familiares del niño James Martín, de 7 años y quien padece autismo, expusieron que han sido víctimas de un linchamiento a través de las redes sociales, por lo que han optado por guardar silencio a fin de no generar información que sea un distractor en la búsqueda del menor.“Ya no queremos hablar, esperamos que nos comprendan”, dijo Hugo Camacho que desde el martes se mostró molesto por los comentarios que han surgido, principalmente en la red social Facebook, en torno al caso.Los vecinos ayer expusieron que existe mucha desinformación y que la familia no solo sufre por la desaparición del niño, sino por la posibilidad de que la vivienda de la abuela paterna de James sea desalojada de la casa, pues es una de las viviendas recuperadas y está en venta.“La gente está diciendo que la familia vende la casa para huir, pero no saben que la casa ya no pertenece a la familia, que el Infonavit la está requiriendo para venderla. La abuela y el resto de la familia ha dicho que no se irán hasta que el niño aparezca”, dijo la vecina que solicitó la reserva de su nombre.

