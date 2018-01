Terminan vacaciones para Cobach

Más de 14 mil alumnos de los Colegios de Bachilleres (Cobach) de la ciudad regresarán a clases el próximo lunes 29 de enero. Lo anterior luego de un período vacacional de más de seis semanas.Los alumnos comenzarán un nuevo grado dentro de su preparación, aunque la institución inició con actividades administrativas desde hace tres semanas.“Este año queremos enfocarlo a la esencia del Cobach, que es lo académico. Maestros y personal administrativo se presentaron desde el 8 de enero pero los alumnos, que solamente en la Zona Norte son casi 15 mil, inician clases formalmente el 29 de enero”, dijo Eduardo Limón Alonso, coordinador del Cobach en la Zona Norte.Por ello, pidió a los padres de familia que tengan algún trámite o pago pendiente con la institución a que se acerquen.“Estamos listo para iniciar este semestre, es muy corto, termina en mayo, es un semestre terminal, se gradúan los de sexto, por lo que es un semestre de mucha actividad”, dijo.En días pasados, se dio a conocer que Cobach cuenta con un presupuesto de más de mil millones de pesos para el ejercicio 2018, por lo que se tiene garantizado el pago a docentes y administrativos.Teresa Ortuño Gurza, directora general de Cobach, dijo que no habría más enfrentamientos entre maestros y coordinaciones, asegurando así un año sin contratiempos ni paros laborales.“El año pasado fue complicadísimo para poder sacar el tema financiero adelante, fue un batallar conseguir para las quincenas, pero ni un solo pago se retrasó para los trabajadores del Colegio de Bachilleres, ni un solo día llegó tarde”, dijo.Por eso subrayó que ahora cuentan con un presupuesto autorizado y aunque no es todo lo que pidieron, sí cubre la nómina.“Vamos a tener que posponer algunas cosas que quisiéramos tener, pues la realidad es que no tenemos todos los recursos, sin embargo tenemos garantizada la nómina”, dijo.En todo el estado son más de 45 mil estudiantes los que regresarán a las aulas el próximo lunes. (Karen Cano)

