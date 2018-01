Cargando

Tras más de cinco años de conformar el Círculo de Diabéticos de la Cruz Roja, esta semana se anunció la fundación de GHG Pie Diabético Asociación Civil, a través de la cual se pretende apoyar a las personas con este padecimiento.Este grupo realiza reuniones de personas con la enfermedad para que, dirigidas por Gerardo Hernández García, especialista en pie diabético y fundador del proyecto, aprendan sobre la misma y compartan testimonios cada sábado.Hernández dijo que actualmente la mitad de la población padece diabetes, pero hay más que no han sido diagnosticados y viven en el desconocimiento, afectando su salud.“En un libro que escribí hace 20 años ya menciono que la diabetes se estaba convirtiendo en un problema socioeconómico sanitario, pues los pacientes con menos recursos no tienen manera de atenderlo”, subrayó.Por ello, hoy estarán brindando pláticas informativas en las instalaciones del Centro Cívico S-Mart, a las 5 de la tarde.“No es epidemia porque no es infectocontagiosa, pero ya lo es porque cada vez hay más. Nosotros queremos implementar la medicina preventiva, tenemos que hacer entender al paciente que debe cambiar”, expresó el especialista.La organización está conformada por médicos de diferentes especialidades que atienden las complicaciones más comunes de los pacientes diabéticos.Además por personas que han logrado sobrellevar la enfermedad y elevar su calidad de vida, luego de haber asistido a las reuniones semanales del Circulo de Diabéticos de la Cruz Roja, que se ofrecen desde hace cinco años en las instalaciones de la avenida Henry Dunant.La intención es apoyar a quienes tengan esta enfermedad y asegurarse que puedan acceder a los servicios de salud a través de estudios socioeconómicos.Durante la presentación de la nueva asociación, los especialistas expusieron que el 90 por ciento de las amputaciones no traumáticas se deben a la diabetes, y que el 90 por ciento de los infartos cerebrales que dejan secuelas permanentes están relacionados también con esta enfermedad.Los interesados en acercarse a esta organización podrán acudir a su actividad informativa que realizarán hoy a las 5 de la tarde en el Centro Cívico Smart, ubicado sobre la avenida Municipio Libre.Para mayor información, también pueden comunicarse con Teresa Bárcenas al (656)198-15-26; o con Francisco López al (656)643-38-36. (Karen Cano / El Diario)

