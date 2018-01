El Partido Acción Nacional (PAN) designará a sus candidatos a la Alcaldía, Sindicatura y diputaciones en Ciudad Juárez de manera directa para contender en los comicios de este año, por lo que no habrá proceso de elección interno, informó el dirigente local Sergio Madero Villanueva.El método de elección es el mismo que se utiliza en el proceso federal, para la postulación de candidatos a las diputaciones y senadurías de mayoría relativa.“Es uno de los métodos de elección que están contemplados en los reglamentos y el partido puede utilizar tres: uno es este, el de análisis y designación por parte de la directiva, otro es el de asamblea de los miembros activos y votación abierta de la ciudadanía, y la directiva ha elegido este primer método”, dijo.Anticipó que se prevé que este fin de semana el Comité Ejecutivo Nacional emita la convocatoria para el proceso electoral local, con lo que la próxima semana podrían empezar los registros de los aspirantes y en el caso de la Alcaldía de Juárez, no hay restricción de género.Consideró que al optar el método de designación de candidatos el partido no cancela la vida democrática interna, en la que los militantes puedan elegir a sus abanderados, porque es lo más conveniente en este momento para el PAN.“Es lo que se ha estimado que es lo más conveniente, el proceso federal ya está corriendo así y creo que estamos en una dinámica en donde ya los miembros han aceptado mayoritariamente esta situación y estamos trabajando uniformemente para sacar adelante la elección”, agregó.Además, comentó que “se trata de un caso de democracia indirecta” entre los miembros que integran el Comité Directivo Estatal (CDE) y el Nacional (CEN), que han sido electos por la votación de los militantes y a través de ellos se hará el ejercicio de designación de candidatos.No obstante, dijo que se abrirá el registro para los aspirantes y será una comisión creada por el CDE la que analice las solicitudes que se reciban y mediante un dictamen designe a los candidatos, que deberán ser ratificados por el CEN.“Una elección interna con un proceso de votación no está contemplada en este pacto que celebramos con los partidos con los que nos coaligamos”, subrayó.Reveló que además de los panistas que ya habían dado a conocer su aspiración por la candidatura a la Presidencia Municipal: Ramón Galindo Noriega, Sergio Nevárez Rodríguez, Carlos Ángulo Parra, Hiram Contreras Herrera, también están como externos Alejandra De la Vega Arizpe, Arturo Valenzuela Zorrilla y César Ochoa Reyes, este último asesor de la Mesa de Seguridad.Fuentes extraoficiales indican que, ante la negativa de Alejandra de la Vega para participar, el abanderado será César Ochoa, abogado egresado por el Tecnológico de Monterrey con maestría en Derecho por la Universidad de Harvard.Sergio Madero dijo que César Ochoa “es un abogado que ha participado en la Mesa de Seguridad y durante muchos años fue miembro del equipo jurídico del PAN”, porque fue miembro activo durante muchos años, pero no ratificó su militancia en el proceso de reafiliación de 2012, por lo que de contender sería en calidad de externo.Agregó que para la Sindicatura Municipal aspiran el exdiputado local Raúl García Ruiz y el exdirigente local del PAN, Jorge Espinoza Cortés; mientras que en los distritos locales buscarán la reelección los actuales diputados.En los distritos electorales federales ya empezaron los registros, entre ellos está el de la exdiputada local Daniela Soraya Álvarez Hernández, quien busca la candidatura a diputada federal por el 04, por el que también buscan contender la exregidora Edna Xóchitl Contreras Herrera y la abogada Maura González Barrios.Por la candidatura a diputado federal del distrito 01 aspira el actual coordinador de regidores, Eduardo Fernández Sigala; mientras que por el 03 manifestó su intención Jesús Galindo Noriega, quien fue regidor en la administración de Jesús Alfredo Delgado.Sin embargo, la invitación publicada por la dirigencia nacional establece que los distritos 03 y 04 están reservados para postular a una mujer, con la finalidad de cumplir con la paridad de género en la postulación de candidatos a nivel nacional.El distrito electoral federal 02 con cabecera en Ciudad Juárez correspondió en el convenio de coalición al Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde postularán a Javier Mendoza Valdez, exdiputado local y expresidente municipal de Casas Grandes.En el caso de los regidores, comentó que se plantea la posibilidad de que se postulen de manera individual y no en planilla, para que se analicen los méritos de cada uno y sean designados.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.