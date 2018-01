La Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) amplió el plazo para dictaminar las solicitudes que recibieron de los aspirantes a la Sindicatura Municipal por Juárez, por lo que aún no hay ningún precandidato para dicho cargo.Además, acordó el derecho de audiencia al ciudadano Víctor Fernando Peregrino Martínez, para que subsane las deficiencias de las que adolece la solicitud que presentó y que no se conocía, porque no se informó públicamente que hubiera realizado el trámite.Con lo que hay tres personas que se postularon para la sindicatura de Juárez: Ruth Ayala Pérez, Luis Carlos Calleros Moreno y Víctor Peregrino.El vocero del Comité Directivo Estatal del PRI, Carlos González, dio a conocer que la Comisión no ha emitido ningún dictamen, porque se acordó ampliar el plazo para el caso particular de los aspirantes a la candidatura para la Sindicatura de Juárez.La convocatoria que contiene las bases de participación establece que las resoluciones de cada uno de los solicitantes deberían emitirse a más tardar el 22 de enero y serían notificadas por estrados físicos, además de publicarse en la página de internet de la dirigencia estatal del partido, en www.prichihuahua.org.mx.“Para solventar este tema que está pendiente, hubo acuerdo de la Comisión para ampliar el plazo y dictaminar el 30 de este mes, tienen estos días para desahogar el tema”, afirmó.Sin embargo, se desconocía que también se había recibido la solicitud de registro de Víctor Peregrino, a quien el martes notificaron a través de los estrados electrónicos que se le reconoce el derecho de audiencia, porque se “advierte que con la documentación presentada no acredita la satisfacción plena de los requisitos establecidos”.El documento indica que el aspirante acudió el viernes 19 de enero a las 16:08 horas a realizar el trámite para participar en el proceso interno, pero no presentó ninguno de los 12 requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.Por lo que se le dio hasta ayer a las 12:00 horas para subsanar la solicitud y estar en condiciones de participar en el proceso interno de selección y postulación de candidatos a la sindicatura municipal.“Están trabajando en este caso con pleno respeto a sus derechos como militante de garantía de audiencia para que complete su documentación, una vez completada se revisa el expediente y si procede adelante, si no significa que no cumplió con los requisitos de la convocatoria, pero están por dictaminar las solicitudes para la sindicatura”, agregó el portavoz del PRI estatal.La Comisión aprobó desde el sábado las solicitudes presentadas por la mayoría de los aspirantes a los cargos locales de elección popular que corresponden a Ciudad Juárez y en todos los casos prácticamente definió candidaturas únicas para todos los puestos.Las solicitudes que no fueron aprobadas se cancelaron por no estar al corriente con el pago de las cuotas partidarias o por no presentar la declaración fiscal del último ejercicio, de acuerdo con los documentos publicados en los estrados digitales.