La Subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte hizo un llamado a los padres de familia para que se acerquen a los planteles donde pretenden inscribir a sus hijos el próximo ciclo escolar, para que se enteren de la papelería que deben presentar para el trámite.Lo anterior, se informó, porque es importante destacar que a pesar de que la autoridad educativa garantiza que todos los menores tienen un lugar asegurado, la inscripción ayuda a administrar mejor los recursos y materiales que se necesitarán para el ciclo escolar 2018-2019.Aunque el proceso de inscripción y preinscripción inicia oficialmente en febrero, se adelantó en preescolar y primaria sólo para quienes ya tienen hermanos.“El mensaje que se le da a los padres de familia es a que se vayan preparando, tener los documentos listos, acercarse de una vez con el director de la escuela para ir recogiendo requisitos”, dijo Judith Marcela Soto Moreno, titular de la dependencia en la Zona Norte.Agregó que si hay hermanos de los niños a inscribir que ya se encuentren adentro de la escuela, en grados superiores, es importante solicitar ya los espacios para que estén seguros.“Pero sobre todo hay que estar tranquilos, todos los niños que necesiten un lugar en una escuela de educación básica en Ciudad Juárez lo van a tener”, dijo.Por esta razón pidió a los padres y madres de familia no pernoctar a las afueras de los planteles educativos, pues existe la capacidad para recibir a todos los niños en todas las escuelas.“El hacer esta inscripción desde febrero nos permite a nosotros poder planear y poder tener disponibles los recursos que se van a utilizar a partir del mes de agosto en el ciclo escolar 2018-2019”, dijo.En preescolar, del primero al 7 de febrero de 2018, serán inscritos en tercer grado los estudiantes con cinco años cumplidos al 31 de diciembre de 2018, es decir, nacidos en el año 2013.Del 8 al 12 de febrero de 2018, serán inscritos en segundo grado quienes tengan cuatro años cumplidos al 31 de diciembre de 2018; o sea, nacidos en el 2014.Y del 13 al 15 de febrero de 2018, serán inscritos, para primer grado, los niños con 3 años al 31 de diciembre de 2018, esto es, nacidos en el 2015.En primarias, tienen derecho a inscripción a primer grado, los aspirantes que cuentan con seis años de edad, cumplidos al 31 de diciembre de 2018, esto es, nacidos en el 2012, y no serán inscritos o preinscritos los niños que no tengan esa edad.Mientras que en secundarias, tienen derecho a preinscripción en secundaria, los alumnos que egresan del nivel de primaria en el ciclo escolar 2017-2018.Para egresados en ciclos escolares anteriores del 2017-2018, tienen derecho a preinscripción en las secundarias generales y técnicas, los aspirantes que al inicio del período escolar tengan menos de 15 años.Tienen derecho a preinscripción en telesecundarias, los aspirantes que al inicio del ciclo escolar sean menores de 16 años, y los aspirantes que tengan 15 años o más pueden inscribirse en los Servicios de Educación para Adultos que se ofrecen.

