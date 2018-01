Pide presunta madre apoyo para venir de EU

Teirasa Mower, quien se identifica como la madre de James Martín Camacho Padilla de 7 años, desaparecido el pasado domingo en Ciudad Juárez, inició una campaña de colecta de fondos para costearse un viaje a esta frontera en búsqueda de su hijo.Actualmente Mower, de 38 años de edad, se encuentra a más de 2 mil kilómetros de distancia —en la ciudad de Marysville, Washington—. Razón por la empezó una petición en el sitio GoFundMe en donde solicita apoyo para juntar $300 dólares para poder comprar un boleto de avión.El pequeño, quien padece de autismo severo, se encontraba bajo el cuidado de su abuela paterna cuando salió de su hogar ubicado en el fraccionamiento Riberas del Bravo, su búsqueda ha continuado por más de cuatro días.“Mucha gente me ha dado apoyo moral pero creen que tengo el dinero para llegar hasta allá, no tengo una vivienda fija y por eso mi hijo estaba con su papá. He contactado iglesias, organizaciones, la Embajada, Migración, la Cruz Roja y nadie me ha podido ayudar”, dijo Mower entre lágrimas.Además explicó que las autoridades no fueron quienes la notificaron de la desaparición de su hijo, sino que recibió una llamada del papá de James.Ella explica que el domingo 14 de enero fue la última vez que vio a su hijo —antes de que partiera hacia Juárez—. Según indicó, James cumplirá 8 años en febrero, dato que no coincide con la fecha de nacimiento del 28 de agosto del 2010 que aparece en el reporte de la Alerta Amber México.“Estoy tratando de conseguir un boleto de avión para llegar lo más pronto posible, la gente me dice que tome un camión, pero eso me tomaría más tiempo, me tomaría tres días en lugar de un par de horas, ya ha pasado demasiado tiempo”, enfatizó.Pero ahora esta consciente los costos de un vuelo hacia El Paso han aumentado conforme pasan los días. A la hora del cierre de la edición la campaña tan solo había recolectado $20 dólares.Mower afirmó que no cuenta con familiares en Washington que le puedan ayudar que su madre recientemente falleció en noviembre.El vínculo del sitio de GoFundMe es: www.gofundme.com/find-my-missing-autistic-son-in-mex.(Con información de Luis Hernández/El Diario)