Vinculan a 3 por homicidio

Tres supuestos integrantes de la pandilla “Los Aztecas” ayer fueron vinculados a proceso penal por el delito de homicidio simple, aunque el Ministerio Público (MP) señaló que el delito era calificado. Un Tribunal de Control consideró que la calificativa de superioridad no quedó acreditada.Los sujetados a proceso son Christian Nájera Ortega, apodado “El Yogan” o “Goku”; Juan Carlos Martínez Moreno y Luis Javier Ponce Borja.El pasado 16 de enero cerca de las 21:43 horas se recibió una llamada al 911 en la que se reportaba una persona lesionada por arma de fuego, en las calles Francisco Escárcega Ceniceros y Álvaro Ocaño de la colonia Juanita Luna de Arrieta.Al llegar al lugar los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) encontraron a una persona muerta, quien después fue identificado como Pedro Miguel Palacios Quiñónez, de 26 años de edad, originario de Torreón, Coahuila, y conocido como “Caquis”.Una testigo declaró ante el MP que en esa fecha alrededor de las 21:30 horas se encontraba en la casa de la víctima viendo la novela “Señora de Acero” y escuchó que llamaban a la puerta luego percibió que otro habitante de la vivienda dijo en dos ocasiones “Caquis te habla ‘El Yogan’”.El declarante también señaló que vio a Pedro Miguel salir de su recámara en pijama y con huaraches, pues él y su esposa ya estaban por acostarse a dormir, y precisó que el ahora fallecido no portaba un arma de fuego. Además detalló que al cerrarse una puerta de tambor, escuchó dos balazos y después de una breve pausa oyó otros impactos de bala.Ese testigo y otro deponente señalaron haber visto el cuerpo de la víctima tirado y a los detenidos en el lugar. Por lo que los describieron y aportaron el domicilio del primero de ellos, posteriormente ante el MP los reconocieron como los responsables del asesinato de Palacios Quiñónez.Otro dato de prueba aportado por la agente del Ministerio Púplico a cargo del caso fue un informe pericial en balística forense, en el que se estableció que en la escena del crimen se recuperaron dos casquillos percutidos calibre 9 milímetros.Ayer, el juez de Control, Félix Aurelio Guerra Salazar, consideró que esos datos son suficientes para dictar el auto de vinculación por el delito de homicidio. Además el resolutor no admitió que hubieran actuado con superioridad aunque dijo que era evidente que planearon sacar a la víctima de su casa para asesinarlo y uno de ellos portaba un arma de fuego.El Tribunal aprobó dos meses para la investigación complementaria y dejó vigente la medida cautelar de prisión preventiva impuesta en la primera audiencia llevaba a cabo el viernes pasado.

