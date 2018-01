Madre de James pide ayuda para viajar a Juárez

La madre de James Martín Camacho Padilla abrió una cuenta para recabar tres mil dólares que le permitan viajar a Ciudad Juárez y participar en la búsqueda de su hijo, de 7 años y quien se extravió desde el domingo en el fraccionamiento Riberas del Bravo.En siete horas la madre sólo ha recaudado 20 dólares.“Hola me llamo Teirasa Camacho, mi hijo James desapareció en México, donde estaba con su papá y su abuela, desapareció el domingo por la tarde. Necesito ayuda para buscarlo. Sólo tiene 8 años y tiene autismo y no habla.“Por favor, ayúdenme a viajar a México para encontrar a mi hijo”, clama la mujer.A través de una de sus dos cuentas de la red social Facebook ha repudiado las críticas contra ella.“Que no quiero escuchar ninguna mierda de nadie, si no puedes ayudarme no digas mierda, necesito ayuda para conseguir un boleto de avión a México; mi hijo James Camacho está desaparecido y tengo que ir a buscarlo, así que si puedes ayúdame”, escribió Teirasa esta mañana.La familia paterna del menor han declinado emitir mayor información en torno al caso, pese a la movilización que se ha registrado en busca del niño.Hasta ahora la Fiscalía General del Estado continúa la búsqueda del niño con vida, sin embargo, también indaga el entorno familiar del pequeño, que llegó a Juárez el pasado viernes acompañado de su padre y su pareja sentimental.Teirasa Mower, quien también se identifica en su perfil de la red social con el apellido del padre de su hijo, ha referido que autorizó el viaje de sus hijos a esta frontera, sin embargo apenas se enteró de la desaparición de James esta mañana.

