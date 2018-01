'Que me demanden', reta Irma Medrano a regidores

La regidora Independiente, Irma Medrano Flores, dijo este día que si el edil también independiente José Ubaldo Solís y la panista, María del Carmen Moreno Chávez tienen elementos para demostrar lo que dijeron ayer en un Tribunal de Control interpongan su denuncia.“Que me demanden, para ellos es la carga de la prueba, yo les puedo decir que no es cierto”, declaró hoy.Este martes en la audiencia de control para vincular o no a proceso a Ubaldo Solís acusado del delito de acoso sexual en perjuicio de una mujer que laboraba como asistente de él y de otros ediles, dijo que la acusación en realidad es un golpeteo político armado por la también regidora independiente Irma Medrano Flores.Lo mismo dijo la panista, María del Carmen Moreno Chávez.Moreno señaló que Solís es una persona muy tranquila y amable y también dijo saber que la edil Irma Medrano Flores había tenido un altercado con José Ubaldo y la escuchó decir “me lo voy a chingar”.Moreno también refirió que Medrano trató de proteger a la mujer que interpuso la denuncia penal por hostigamiento sexual en contra de Solís y la vio 'cuchicheando' con ella. Finalmente refirió que sabía que la quejosa ofrecía dar masajes.“Yo les puedo decir que no es cierto lo que dijo la regidora Moreno, por el lugar en que está ubicado su cubículo, y porque yo no soy una persona así, porque tengo padre, hermanos varones, hijos y yo jamás lesionaría los derechos de una persona sea hombre o mujer, no es mi formación”, expuso Medrano.Dijo que si en realidad quisiera afectar a Solís por “golpeteó político” desde el año pasado lo hubiera denunciado públicamente, por dos quejas que interpuso contra él, ante el Instituto Municipal de las Mujeres.Una de las denuncias, las cuales tiene documentadas, fue porque la agredió verbalmente en una ocasión porque ella se estacionó en su cajón de estacionamiento en la alcaldía, y la segunda por acoso laboral.Medrano dijo que ninguna de las dos quejas trascendió.Este martes, un Tribunal de Control dictó auto de no vinculación a proceso al regidor independiente José Ubaldo Solís, acusado del delito de acoso sexual en perjuicio de una mujer que laboraba como asistente de él y de otros dos ediles.En una audiencia pública la jueza de Control, Dania Guadalupe Ramos Rodríguez, consideró que la presunta conducta de Solís no constituía el delito de hostigamiento sexual pues para ello, dijo, debería haber sido reiterada y al parecer sólo ocurrió en una ocasión.