Acusan a ministerial por violencia familiar y lesiones

El Ministerio Público (MP) presentó cargos legales en contra de un agente ministerial, lo acusó de haber cometido cuatro hechos constitutivos del delito de violencia familiar y lesiones simples.Mario Alberto G. P. ya se encontraba detenido acusado de una conducta de la misma naturaleza y ayer en contra de su voluntad y sin orden de aprehensión fue trasladado del Cereso 3 de Ciudad Juárez a una sala judicial para que le formularan cargos; su abogado defensor dijo que era una arbitrariedad pero la jueza Danya Guadalupe Ramos Rodríguez permitió que una agente del MP presentara cargos.La fiscal señaló que el 25 de septiembre de 2016 aproximadamente a las 21:00 horas en un domicilio en el fraccionamiento Jardines de San Carlos etapa I, Gómez Pinedo ejerció un acto abusivo de poder en contra su pareja sentimental.El segundo hecho atribuido a Mario Alberto al parecer sucedió el 22 de enero del 2016 las 16:00 horas en la misma casa; el tercer acontecimiento ocurrió el 21 de septiembre del 2017 alrededor de las 11:00 horas en una propiedad en el fraccionamiento Del Real y el último al parecer aconteció el 19 de octubre del 2017 a las 11:00 horas también en el inmueble anteriormente mencionado.Después de que la fiscal formuló cargos, la jueza Ramos Rodríguez le preguntó al agente estatal si entendía los hechos y él respondió que se encontraba en esa sala en contra de su voluntad y no entendía la acusación.En su turno el abogado defensor de Gómez, Mario Espinoza Simental, le señaló a la jueza que no sabía de qué Distrito Judicial venía pero que en este no podía hacer eso pues lo legal era que se hubiera solicitado y concedido una orden de aprehensión en contra de su representado.En tanto que la resolutora refutó que Mario Alberto G. sí había entendido la acusación y la daba por formulada. Durante la audiencia la jueza se observó molesta, estuvo haciendo gestos y fijó la audiencia de vinculación o no a proceso para la próxima semana.Al término de la diligencia el defensor señaló que interpondrán una queja en contra de la jueza ante el Consejo de la Judicatura, al considerar que su trabajo es ineficiente y por su actitud.

