Atienden a vecinos inconformes con apertura de nueva calle

Después que vecinos del fraccionamiento Rincones de San Marcos se manifestaron contra la apertura de una calle secundaria dentro de su conjunto habitacional, aparentemente para abrir paso a una plaza comercial que se construye en el bulevar Manuel Gómez Morín, el Municipio les explicó el proyecto.Lilia Ana Méndez Rentería, titular de la Dirección de Desarrollo Urbano, sostuvo ayer una reunión con un grupo de inconformes y dijo que se trata de un proceso transparente.Los residentes dijeron que la apertura de esa vialidad tendrá impactos de todo tipo, desde inseguridad hasta accidentes viales, además reprocharon que las autoridades no tienen anuencia vecinal, la cual, aseguran, necesitan para continuar las obras.“No sólo somos los de Rincones, somos los de Campestre Arboleda y otros fraccionamientos que se están oponiendo”, expresó uno de los inconformes.Méndez Rentería informó que en la reunión se les dio a conocer detalles sobre la consolidación de la calle De los Portales en su intersección con la avenida Manuel Gómez Morín, vialidad contemplada desde hace ocho años en el Plan Director Urbano, aprobado en 2010.La funcionaria dio a conocer que se estableció un compromiso para mantener la misma apertura con los vecinos, para detallar los análisis técnicos de movilidad urbana.Expresó que el proceso se hará transparente, pues no existe más que el interés de desarrollar predios e inversiones en Ciudad Juárez.Méndez Rentería comentó que se tiene conocimiento de la intención para el desarrollo de un conjunto urbano, es decir, mezcla de usos, vivienda, comercio y servicios, aunque aclaró que no se ha solicitado permiso alguno para ello por parte del propietario del terreno.

