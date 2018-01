Sufren conductores por obras y baches

La obstrucción de calles o vías cerradas por obras en proceso son los problemas que enfrentan los ciudadanos por los trabajos que constantemente realiza la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) en diferentes puntos de la ciudad, expuso la Dirección de Obras Públicas.“Va a haber afectación para la gente, al final de cuentas la afectada es la ciudadanía”, mencionó el vocero de la dependencia, Rafael Chávez.Afirmó que además los juarenses confunden los trabajos de la JMAS con baches, “llegan muchos reportes por baches que no son, en realidad son obras de la Junta”.Agregó que en esos casos inspectores de Obras Públicas van a revisar el punto y si se detecta que son acciones de la descentralizada estatal, por lo general no se tapa, porque en ocasiones no han terminado sus labores en ese lugar, y van y abren otra vez.“Por eso ese motivo no se atiende, porque no se sabe si la Junta ya terminó, porque sí se han tapado y a los dos o tres días van y abren porque no habían terminado”, comentó.Dijo que cuando las aperturas en las calles duran mucho tiempo, ahí sí se cubren.“Sí han intervenido boquetes enormes, que están afectando gran parte de las calles y van y los tapan, sí hay registro, en esos casos la Dirección interviene no en un convenio con la JMAS, ya es criterio del supervisor porque ocasiona conflictos graves”, manifestó Chávez.Dijo que también es común que trabajadores de la Junta de Agua abran pequeños agujeros en el pavimento para introducir equipo y revisar las tuberías, y no tapan el hoyo que con el paso del tiempo se hace grande, por las lluvias o por la circulación de los autos.“Se convierte en un bache cuando en realidad es un trabajo de la Junta, es un problema real con el que se topa el programa de bacheo casi a diario”, explicó el vocero de Obras Públicas.La JMAS ha gastado en los últimos 10 años más de mil 500 millones de pesos en reparar los hundimientos en la ciudad debido al colapso de colectores.Sin embargo pese a la inversión millonaria los desplomes siguen en la mitad de la red de drenaje. Sólo en 2017 se registraron 433 colapsos y en 2016 otros 300.De acuerdo con un diagnóstico que tiene JMAS sobre la red de drenaje en la ciudad, la mitad de los 4 mil 200 kilómetros de la infraestructura requiere ser reemplazada, porque se encuentra vieja y deteriorada.