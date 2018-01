Enfrenta 'Modesto' a Cabildo y Estado

Cargando

El Gobierno del Estado rechazó que la jirafa “Modesto” del Parque Central Poniente se encuentre en malas condiciones, como señalaron regidores que buscan gestionar su traslado a otra ciudad.Ramón Galindo Noriega, subsecretario de Gobierno, dijo que la intención de los ediles no puede ir más allá de emitir un exhorto o sugerencia, debido a que Modesto es propiedad del Estado y seguirá en esta ciudad.Señaló que el Gobierno estatal le está acondicionando el área donde vive, tomando en cuenta sugerencias de expertos del Zoológico de El Paso y veterinarios que lo atienden.Alba Cardona, subsecretaria de Desarrollo Social y quien tiene bajo su responsabilidad el Parque Central y la jirafa, dio a conocer que hasta ayer ningún regidor se había presentado a solicitar información sobre las condiciones en las que se encuentran los animales de esa área, ni han realizado dictámenes con expertos.Por lo anterior, dijo desconocer en qué se basan para afirmar que están en malas condiciones.El pasado martes, debido a denuncias de abandono, regidores discutieron la intención de que “Modesto”, que vive en el Parque Central desde hace 17 años, sea trasladado al Bioparque Estrella del Estado de México.José Alfredo González Quintana, edil del Partido Nueva Alianza, dijo que ciudadanos le han comentado que el animal se encuentra en un espacio no óptimo mientras se realiza la remodelación del parque.Por ello presentó el punto de acuerdo para que el Estado gestione el traslado de la jirafa. El tema se votará hoy en la sesión ordinaria de Cabildo.“Está en muy malas condiciones (la jirafa), pero además no es de ahorita, no tiene el espacio suficiente y la intención es que sea canalizada a un área donde realmente pueda habitar como debe de ser”, argumentó.Laura Yanely Rodríguez Mireles, regidora del Verde Ecologista, aseguró que debido a la misma queja de los juarenses visitó recientemente el parque y se dio cuenta que todos los animales que viven ahí, incluida la jirafa, tienen alimento suficiente y un veterinario que los atiende.“O sea que mal atendidos no están, pero yo estoy de acuerdo que no es el lugar adecuado para el animal”, mencionó.Para Ofelia Rosales de Mijares, administradora del Parque Central Poniente, el traslado de la jirafa hacia otra ciudad sería peligroso para su salud.“En opinión de su veterinario, moverlo, cuando él ha estado aquí toda su vida, es muy peligroso para él, adaptarse a un nuevo ambiente sería de riesgo. Además, si le agregamos el aspecto social, tendríamos a mucha gente disgustada porque se llevaron a la mascota del Parque Central”, dijo.Consideró que la discusión de este tema era producto del desconocimiento e informó que ella, junto con el veterinario de Modesto, buscaría participar hoy en la sesión de Cabildo para hablar sobre el tema.“Tiene cerca de una hectárea de espacio como hábitat, lo que está construido le sirve como refugio, tiene agua, tiene alimento, me parece más que nada que es un problema de desinformación”, dijo.Afirmó que ningún regidor se ha acercado a ellos para verificar las condiciones del sitio.“A mediados de diciembre estuvo aquí el director del Zoológico de El Paso, acompañado de dos veterinarios. Nos importaba mucho su opinión porque ellos albergan tres jirafas macho. Ellos revisaron, consideraron que el hábitat estaba en buenas condiciones”, indicó.Desde hace meses el Parque Central Poniente se encuentra cerrado al público debido a una serie de remodelaciones que se realizan en el interior. Por ello, en redes sociales ha circulado la versión de que los animales que ahí viven se encuentran muriendo de hambre.La administradora dijo que esto es falso, pues el recinto depende de la Secretaría de Desarrollo Social, dependencia gubernamental que se encarga de comprar alimento adecuado para todas las especies.Aunque el parque está cerrado, se permite la entrada a quienes van a visitar a la jirafa. Se espera que a mediados de marzo las obras sean entregadas y el lugar vuelva a abrir sus puertas al público.El presidente municipal en funciones, Alejandro Loaeza Canizales, dijo la jirafa es un ícono de la ciudad y aquí existen las condiciones para brindarle una buena vida.“Creo que a los juarenses les gusta, la quieren muchos niños y personas que acuden a ese lugar. Habría que revisar las condiciones, lo mejor debe ser que el animal esté en buena salud y buenas condiciones”, declaró ayer.El tema es el último asunto extraordinario que se revisará hoy en la sesión ordinaria del Ayuntamiento, para aprobarlo o negarlo.La sesión se efectuará a las 6 de la tarde en el salón Francisco I. Madero de la presidencia municipal. (Juan de Dios Olivas, Karen Cano, con información de Araly Castañón)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.