Ve Zavala retroceso de seguridad aquí

En su regreso a Ciudad Juárez para buscar las firmas de apoyo que le permitan competir por la Presidencia de la República por la vía independiente, Margarita Zavala Gómez del Campo consideró que hay un retroceso y un deterioro en esta frontera y, en general, en el país, por la falta de un Gobierno valiente que enfrente el crimen y defienda a la gente.Por ello, dijo que aspira a encabezar el Poder Ejecutivo federal, porque está segura que de todos los contendientes ella es la que más sabe de seguridad no sólo porque es abogada y tiene experiencia legislativa en materia de justicia y derecho, sino también porque acompañó a su esposo Felipe Calderón Hinojosa durante seis años en la administración, con lo que estuvo cercana a Ciudad Juárez.“Por mi cercanía con muchas cosas les puedo decir que en gran parte este deterioro y este retroceso es porque no hay un Gobierno valiente que hable con transparencia y la verdad y que enfrente al crimen”, afirmó.En entrevista con El Diario, la aspirante presidencial manifestó que le preocupa que las alternativas que actualmente plantean sus adversarios en materia de seguridad tienen que ver más con complicidades o amnistías, que con enfrentar el crimen como lo hizo su esposo.“Alguien que enfrenta al crimen y defiende a los ciudadanos con todos los instrumentos legales que tiene a su mano, que lo enfrenta con valentía (como lo hizo Felipe), creo que hizo lo correcto”, sostuvo.Sin embargo, coincidió que ahora los retos son muy distintos que en el 2006, cuando gobernó Calderón el país.“Desgraciadamente las cosas han cambiado y han cambiado también porque hay un abandono a las instituciones de policía y de justicia desde la Federación y colocan a Juárez en un momento también muy fuerte de violencia, de feminicidios”, expresó.Con arraigo en Juárez por cuestiones políticas, por su participación en la lucha democrática con el partido al que renunció hace tres meses –Acción Nacional–, Margarita Zavala agregó que también la une a esta ciudad los momentos de mayor crisis de seguridad, cuando fue testigo del talante de los ciudadanos para vencer la adversidad.Aunque también, reveló, porque su madre, Mercedes Gómez del Campo, es originaria de la localidad Escalón, ubicada en el municipio de Jiménez, Chihuahua, aunque en realidad está registrada como nacida en San Luis Potosí.– ¿Qué representa Ciudad Juárez en su trayectoria y aspiración?– Ciudad Juárez representa, no sólo para mí, sino para cualquier mexicano, una parte importante de la historia de nuestro país, fue y es fundamental en la historia democrática de nuestro México. Desde luego es una ciudad en la que he visitado en términos políticos, en campañas, pero también en lo que se refiere a momentos muy difíciles de Juárez, que es importante platicarlos y decirles, que al mismo tiempo vi el talante de las familias, la calidad de las familias, la manera de vencer adversidad y que además una expresión de lo que tenemos que hacer en el país, al que tenemos que construir todos, no es un asunto de mesías ni de caudillismos, lo tenemos que construir todos.– Le tocó vivir y recibir los reclamos de los juarenses, ¿qué le aporta esta experiencia en su proyecto político?– Tengo una experiencia singular, sin duda alguna. No quisiera decir la palabra me tocó, porque al mismo tiempo estuve presente aquí no porque me tocaba nada, sino porque sabía lo que valía la pena y que estaba en un momento de poder ayudar y de responder al momento que vivía. Eso me ha dado una experiencia para saber qué es lo que siente, qué es lo que vive, qué es lo que le duele y qué es lo que ama un país, un pueblo y particularmente la gente de Juárez. Por lo mismo seguí, incluso en contacto con mucha gente de Villas (de Salvárcar), que no fue el único caso, pero fue el detonador en el que se fue construyendo una forma de hacer política distinta que fue a raíz del programa Todos Somos Juárez. No le quito mérito al Gobierno federal y menos al gobierno de Felipe, pero cuando una sociedad decide reconstruir su tejido social uno se da cuenta de la enorme capacidad que tenemos para salir adelante cuando todos hacemos nuestra parte y yo quiero hacer mi parte. Por eso estoy aquí, quiero hacer mi parte porque he visto un retroceso también y he discernido entre lo que está pasando, entre lo que debió haber pasado y sé que Juárez lo que se merece es que tenga un camino de seguridad, con un gobierno valiente.– ¿A qué atribuye el retroceso en Ciudad Juárez?– Es Juárez y también todo el país, hay una enorme incertidumbre económica, hay un miedo por la inseguridad y una enorme indignación por la corrupción y particularmente en términos de seguridad y un abandono de las instituciones de policía y de justicia, por las razones que quieran, pero de todos mis adversarios, estoy convencida que soy yo la que sabe más de seguridad por muchas razones.Durante su visita en la que recorrió el Centro Histórico de la ciudad acompañada de Armando Cabada Alvídrez, quien busca la reelección para la presidencia municipal por la vía independiente, Margarita se empeñó en difundir su propia historia política y perfil profesional en un intento por desmarcarse del sexenio que encabezó su esposo.Con el principal objetivo de lograr la candidatura independiente y recolectar las firmas requeridas que le permitan aparecer en la boleta electoral, la abogada originaria de la Ciudad de México optó también por hablar lo menos posible del PAN y su precandidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés.Sólo subrayó que ella no es la causa de la división en ese partido, sino que es la “consecuencia de un enorme debilitamiento por falta de congruencia” y cuestionó el pragmatismo político sin sentido que se impulsa en la política nacional, sobre todo con alianzas que desdibujan la identidad y tienden a la demagogia. (Gabriela Minjáres / El Diario)