Duermen con calentón encendido y se intoxican

El número de intoxicados por monóxido de carbono se disparó en los últimos días. Cuatro mujeres se sumaron la madrugada del domingo a la lista al irse a dormir y dejar el calentón encendido.De acuerdo con el reporte de la Dirección de Protección Civil del Municipio, a las 00:53 horas del 21 de enero en la calle Valle, que cruza con la Valle de Sirios, en la colonia Valle Dorado.El titular de la dependencia, Efrén Matamoros Barraza, precisó que en la casa se localizó encendido un calentón infrarrojo de tres cámaras, dentro de un cuarto pequeño que estaba completamente cerrado.Las cuatro mujeres fueron atendidas por elementos de Rescate pero ya se encuentran estables, se informó.Con este caso, se contabilizan en Ciudad Juárez 49 personas lesionadas por inhalación de monóxido, mientras la cifra de muertos por esta causa se ha mantenido en dos, según el recuento que lleva a cabo Protección Civil.La Jurisdicción Sanitaria II reportó que hasta ayer, el número de casos confirmados por intoxicación en esta ciudad asciende a 38 intoxicados y dos muertos por esta causa.Ante el incremento de personas afectadas por el monóxido Protección Civil hizo un llamado a la población.“Se pide a la ciudadanía prevenir la intoxicación a través de varias acciones sencillas pero importantes”, dijo Matamoros.Sugirió a la población revisar los calentones antes de encenderlos a fin de que no tengan fugas, utilizar mangueras flexibles de neopreno o líneas de cobre para calentones tradicionales y mantener una ventana abierta de 10 a 15 centímetros para que circule el aire.“Es muy importante no dormir con el calentón o la calefacción encendida, además el cilindro de gas nunca debe estar dentro de la vivienda, es mejor utilizar un regulador para conectar el calentón al cilindro de gas y verificar que la esprea sea la adecuada”, añadió.Protección Civil pidió no usar estufa ni anafres (braseros) para calentar la casa, no tener el boiler o calentador de agua dentro de la vivienda, además no vaciar el tanque de gas ya que eso significa un flamazo seguro y no cerrar herméticamente las puertas y ventanas.Los síntomas por intoxicación dolor de cabeza, debilidad, mareos, náuseas o vómitos, frecuencia cardíaca acelerada, falta de aliento, convulsiones, paro cardíaco, visión borrosa, pérdida de audición, desorientación y falla respiratoria.En caso de presentar los primeros síntomas o llegar cuando un familiar esté pasando por esta situación, es importante mantener la calma pero actuar rápido, abandonar el área y respirar aire fresco, apagar la fuente de monóxido de carbono, llamar al 911 y si la persona no está respirando, iniciar la resucitación cardiopulmonar, recomendó.• Dolor de cabeza• Debilidad• Mareos• Náuseas o vómitos• Frecuencia cardíaca acelerada• Falta de aliento• Convulsiones• Visión borrosa• Pérdida de audición• Desorientación• Falla respiratoria• Paro cardíaco• Mantener la calma pero actuar rápido• Abandonar el área y respirar aire fresco• Apagar la fuente de monóxido de carbono• Llamar al 911• Dar resucitación cardiopulmonar• Bomberos y Rescate 737 0886 y 737 0897

