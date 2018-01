Buscan traslado de 'Modesto' a otra ciudad

Ante denuncias de abandono y malas condiciones de la jirafa “Modesto” en el Parque Central, su posible traslado al Bioparque Estrella del Estado de México fue discutido ayer en la reunión previa del Ayuntamiento.José Alfredo González Quintana, regidor del Partido Nueva Alianza, dijo que ciudadanos le han comentado que el animal se encuentra en un espacio no óptimo mientras se realiza la remodelación del parque.Por ello presentó el punto de acuerdo para que el Gobierno del Estado gestione el traslado de la jirafa al Estado de México. El tema se votará mañana en la sesión ordinaria de Cabildo.“Está en muy malas condiciones (la jirafa), pero además no es de ahorita, no tiene el espacio suficiente y la intención es que sea canalizada a un área donde realmente pueda habitar como debe de ser”, expuso el edil.Laura Yanely Rodríguez Mireles, regidora del Verde Ecologista, aseguró que debido a la misma queja de los juarenses visitó recientemente el Parque Central y se dio cuenta que todos los animales que viven ahí, incluida la jirafa, tienen alimento suficiente y un veterinario que los atiende.“O sea que mal atendidos no están, pero yo estoy de acuerdo que no es el lugar adecuado para el animal”, mencionó.De los 15 temas revisados ayer en la sesión previa y los cinco asuntos generales, éste fue el que generó mayor discusión entre los regidores y en el que hubo más intervenciones.González Quintana defendió su punto y dijo que aunque los animales del parque estén bien atendidos, la jirafa “no está en su hábitat”.“Entonces vamos a pedir también que se lleven a los leones del San Jorge, que se lleven a todos los animales que estén ahí, al hipopótamo, etcétera, porque en este hábitat solamente podemos tener liebres, búfalos, serpientes, víboras, ratas…” manifestó con ironía el independiente José Ávila Cuc.Agregó que en si en realidad el asunto preocupa, se pida al Estado que proporcione a “Modesto” el espacio suficiente y las condiciones para que pueda vivir bien en el Parque Central.“Porque ya tiene muchos años aquí y la verdad es que ya se aclimató, creo que si lo sacamos de este hábitat se puede morir, ¿Cómo lo trasladas? O sea, ¿cómo pasas una jirafa, por ejemplo, por debajo de un puente?”, expuso.Consideró además que si se hace una encuesta, los juarenses no estarían de acuerdo en que se lleven a “Modesto”.El tema es el último asunto extraordinario de la próxima reunión del Ayuntamiento. Entonces el Cabildo decidirá si se pide o no al Estado el traslado de la jirafa.La sesión se efectuará mañana jueves a las 6 de la tarde en el salón Francisco I. Madero de la presidencia municipal.Modesto, la jirafa macho llegó al Parque Central Poniente hace 15 años.Autoridades estatales informaron recientemente que en las obras de remodelación que se realizan en lugar se incluyó construir una casa más amplia para el mamífero, con pasto y suelo especial. (Araly Castañón / El Diario)* Es una jirafa macho* Hace 15 años llegó al Parque Central Poniente* 18 años tiene actualmente* 5.5 metros su altura* Una tonelada y media su peso

