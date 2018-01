Una mujer presuntamente le causó lesiones a su hija de tres años y trató de suicidarse, para obligar a su expareja sentimental a regresar con ella.La sospechosa, Alejandra Guadalupe Márquez Gallegos, al parecer utilizó un cuchillo para herir a la menor y para cortarse las venas. Pero fue detenida y acusada de los delitos de violencia familiar y lesiones calificadas, por lo que quedó a disposición de un Tribunal de Control.El lunes de la semana pasada en una casa ubicada en la colonia Santa Rosa, Márquez Gallegos al parecer utilizó un cuchillo con una hoja de 32 centímetros para cortarle las venas de la muñeca de la mano izquierda a su hija biológica y también se infligió excoriaciones en el antebrazo izquierdo de forma transversal, así lo señaló una agente del Ministerio Público (MP) en una audiencia pública realizada ayer en la Séptima Sala de los juzgados locales.Minutos antes de usar el arma blanca, Alejandra Guadalupe se comunicó a través de mensajes de texto con su ex pareja sentimental, Héctor Raúl Rodríguez Rivera, para decirle que iba a matar a la niña y se iba a quitar la vida.Por lo que el hombre se trasladó a la vivienda, estuvo tocando durante varios minutos pero nadie respondió. Así que pidió ayuda y al lugar acudieron agentes estatales quienes abrieron la puerta y entraron al domicilio. Los policías encontraron a la niña y a Alejandra Guadalupe acostadas en una cama y a la pequeña llorando.Al ver a su papá la víctima –cuya identidad quedó bajo reserva judicial– le mostró su brazo con una herida profunda en la muñeca izquierda.Los elementos le preguntaron a Márquez Gallegos qué le había hecho a la niña, ella sólo lloraba pero ante la insistencia de los estatales respondió que estaba desesperada y quería terminar con todo. Nuevamente los elementos le cuestionaron qué había pasado y Márquez respondió que se había cortado las muñecas y a la niña la había herido con un cuchillo.En la misma habitación los policías encontraron el arma blanca.Las lesiones sufridas por la niña se clasificaron como aquéllas que no ponen en peligro la vida, tardan más de 15 días y menos de 60 en sanar y pueden dejar consecuencias médico-legales, como infección en la herida que fue profunda, indicó la fiscal al solicitarle al juez de Control Juan Melitón Hernández Ponce que vinculara a proceso a la acusada.El abogado defensor de Márquez argumentó que el padre de la víctima no mostró ningún documento al momento de interponer la denuncia de violencia familiar, ilícito que se persigue sólo si se presenta una querella.Hasta el cierre de esta nota, el juez Hernández Ponce no había resuelto la situación jurídica de la madre, quien enfrenta el proceso penal en prisión debido al presunto uso de un arma.

