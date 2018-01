La percepción ciudadana sobre la corrupción política podría poner en riesgo la democracia en las próximas elecciones, consideraron expertos internacionales en combate a la corrupción.Juan Carlos López, fiscal Jefe de la Audiencia Provicial de Málaga, España, dijo que si la ciudadanía ve corrupción en todos los partidos políticos, el sistema democrático entero está en riesgo por el abstencionismo.“En un sistema democrático si no creemos en los partidos políticos, nos estamos cargando a la democracia. Si hay desafección porque todos son iguales, yo no voto, y eso es desolador porque es el sistema democrático”, aseguró.El fiscal español mencionó que debido a ello es necesario que se implementen mecanismos que garanticen castigo a la ilegalidad en la vida pública.López afirmó que aunque es fundamental un marco jurídico especialmente construido para el combate a la corrupción, ésta no se frena únicamente por el establecimiento de instituciones.“La corrupción no va a desaparecer con leyes o con fiscalías especializadas, lo que hay que hacer es tratar de minimizar su presencia en el sector público”, aseveró.El papel de la sociedad civil organizada y la denuncia ciudadana son los elementos que, refirió el especialista, se necesitan para expulsar de los gobiernos a quienes cometan actos de corrupción.Durante el foro “El costo social de la corrupción”, organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) y Plan Estratégico de Juárez, expertos en combate a la corrupción y la impunidad debatieron sobre las experiencias que en otras partes del mundo se han tomado para frenar el mal ejercicio de la función pública.Carlo Marzella, procurador de la Dirección Distrital Antimafia de Palermo, Italia, comentó que la corrupción política es un problema tanto ético como moral presente en los funcionarios públicos, las policías, los empresarios y el crimen organizado.Debido a la complejidad del fenómeno, dijo el funcionario italiano, es que debe atacarse la corrupción desde varios ámbitos, especialmente impulsados por la ciudadanía.En tanto Claudio La Camera, representante de la Unodc en el evento, indicó que aunque debe reconocerse la magnitud de la corrupción en el sistema político mexicano, es necesario reconocer los esfuerzos realizados para su combate.Las acciones de reinserción de personas privadas de su libertad, los policías que están en contacto con su comunidad, así como el trabajo de organizaciones no gubernamentales, son ejemplos de combate a la corrupción que no siempre son reconocidos.“De México en la lucha contra la corrupción yo encuentro muchas cosas positivas y encuentro una dificultad de contar esta historia, de contar lo que están haciendo”, afirmó La Camera.

