Juárez es una ciudad que tiene miedo por vivir debido a la violencia, consideró Carlo Marzella, procurador antimafia de Palermo, Italia.“He conocido muy poco la realidad de Ciudad Juárez. Lo que he constatado es el miedo… el miedo por vivir en la ciudad”, afirmó Marzella.El experto dijo que los niveles de violencia en el estado son tan altos que hacen ver a la mafia siciliana “Cosa Nostra” como unos aficionados, esto durante el foro “El costo social de la corrupción”, organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) y Plan Estratégico de Juárez.“El 5 de enero me mandaron una reseña de prensa donde comunicaban que en siete horas en el estado de Chihuahua habían matado 31 personas, yo cuando vi esos datos he pensado en Sicilia, en la Costa Nostra son diletantes (aficionados) porque lo que nos pasó en Italia en los años ochenta es muy parecido a lo que está pasando aquí ahora en Ciudad Juárez pero los niveles de violencia son mucho más elevados aquí”, afirmó.Marzella, experto en casos de corrupción en Gobierno, policías y sistema judicial, dijo que aunque “Cosa Nostra” azotó Sicilia en los años ochenta con múltiples crímenes y una lucha frontal contra el Estado, no se alcanzó el clima de inseguridad que se vive en Juárez.“En Italia Costa Nostra llevó a un verdadero ataque al Estado, en sólo 10 años fueron asesinados como 12 fiscales, sólo en Sicilia, por la mafia, muchísimos periodistas, muchísimos policías, políticos que luchaban contra la mafia, pero nunca, nunca llegamos a niveles tan altos de asesinatos, masacres como estoy viendo en México”, mencionó.A diferencia de México, relató Marzella, en Italia el Estado respondió con mucha fuerza los ataques de la mafia desde varios frentes, incluyendo el judicial para conseguir sentencias condenatorias a los criminales.Además, explicó el procurador, se reforzaron los controles en centros carcelarios del país para evitar que los reclusos continuaran con sus actividades criminales dentro de los penales.Otra de las claves del éxito del combate a la mafia siciliana, refirió Marzella, fue el respeto a los derechos humanos en las detenciones y procesos penales, con lo que no se dejaba la puerta abierta para posibles impugnaciones de las sentencias.• Se reforzaron los controles en centros carcelarios para evitar que los reclusos continuaran con sus actividades criminales dentro de los penales• Se buscó el respeto a los derechos humanos en las detenciones y procesos penales, con lo que no se dejaba la puerta abierta a posibles impugnaciones

