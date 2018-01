Alertan sobre 'coyotes' cibernéticos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) llamó a la ciudadanía a no dejarse engañar por supuestos ‘coyotes’ cibernéticos, que a través de sitios de Internet apócrifos piden a las personas hacer depósitos en tiendas de conveniencia para tramitar supuestos servicios consulares.Entre estas páginas se encuentran www.pasaporteyvisa.com, así como www.sre.com, que son completamente falsas y fraudulentas, advirtió Martha Martínez, directora de delegaciones de la Secretaría.“Se recomienda no recurrir a consultas en Internet que no son en sitios oficiales y que convocan a hacer pagos irregulares en el Oxxo con la promesa de que ese pago se les va a tomar en cuenta para el pasaporte”, añadió.Dijo que no existen ese tipo de servicios para la SRE. Como primer paso el solicitante tiene que llamar al ‘call center’ al teléfono 01-800-8010-773 para agendar una cita.“Lo demás son operaciones fraudulentas, el único cobro, que es el pago de derechos, se hace a través de un banco”, informó.Pidió denunciar cualquier otro cobro al número 01 (55) 3686-5581. La página oficial de la SRE es www.sre.gob.mx.Jorge Velázquez Salazar, delegado en esta frontera de la dependencia federal, dijo que además se han detectado personas afuera de sus oficinas que ofrecen agilizar trámites a cambio de recompensas económicas.“Se han detectado aviadores, los ves afuera de las oficinas, pero se le dice a la ciudadanía que la información correcta es adentro de las instalaciones”, mencionó.La funcionaria federal anotó que la Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con un nuevo sistema para sacar el pasaporte desde Internet con la modalidad de precaptura, misma que reduce el tiempo en las oficinas a menos de la mitad. El servicio es gratis.En el caso de los ‘coyotes’, dijo que se les ha invitado a que despejen el área, pero como se trata de instalaciones públicas, no se puede hacer nada, sino que recomendar a los usuarios que no les hagan caso. (Javier Olmos / El Diario)www.sre.gob.mx01-800-8010-773

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.