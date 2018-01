Visita Juárez Margarita Zavala en busca de firmas

Margarita Zavala, aspirante independiente a la Presidencia de la República, visitó Juárez para buscar firmas ciudadanas de apoyo y platicar con los juarenses.Acompañada del también aspirante a la alcaldía de Juárez, Armando Cabada y del precandidato a una diputación local, Eleazar Lara, la esposa del expresidente, Felipe Calderón, llegó con 50 minutos de retraso a la Plaza de Armas, donde la esperaban simpatizantes y su equipo de colaboradores, que desde temprano habían colocado mesas receptoras de firmas.Tras su arribo, habló sobre sus aspiraciones y los tres principales temas que aquejan a los mexicanos como son la corrupción, la inseguridad y la falta de atención a los más vulnerables.Señaló que busca participar en la elección presidencial, en la que dijo habrá de competir con tres personajes ligados al Partido Revolucionario Institucional (PRI)."A mi me toca competir no sólo contra hombres, sino también es cierto que me toca competir con un priista de nacimiento que es Andrés Manuel; con un priista por convicción cómo es Meade y con un priista de hábitos cómo Ricardo", afirmó.Habló sobre la necesidad de apoyar a los Estados que aportan la mayor cantidad de recursos a la federación, vía impuestos y sobre las acciones emprendidas por el Gobernador Javier Corral para que exista mayor equidad fiscal para las entidades federativas."En términos de corrupción, César Duarte debe ser extraditado y creo que hay un expediente muy fuerte y realmente con líneas bien fortalecidas, así es que es importante que la Procuraduría General de la República actúe en consecuencia y vaya a la cárcel, espero que la extradición no venga amañada", comentó.Colaboradores se colocaron con dos mesas receptoras de firmas en la calle Noche Triste y 16 de Septiembre, junto a personal que realiza la misma actividad para el aspirante a una diputación local, Elezar Lara.

