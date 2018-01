La Fiscalía General del Estado (FGE) activó la Alerta Amber para el niño James Martín Camacho Padilla, de 7 años, mientras tanto, la búsqueda ininterrumpida fue extendida a la zona del Valle de Juárez, colindante al fraccionamiento Riberas del Bravo donde desapareció el pequeño.El secretario de Seguridad Pública informó que el rastreo abarca los ejidos Loma Blanca, San Isidro, San Agustín, Jesús Carranza, Tres Jacales y El Millón, donde concluye el municipio de Juárez.Además, se mantiene la presencia policiaca en todo el bordo del río Bravo desde el bulevar Cuatro Siglos hasta la Riberas del Bravo.De acuerdo a las condiciones del terreno la SSPM destinó unidades como cuatrimotos, moto Scooter, patrulla tipo pick up y los elementos caninos.La búsqueda comprende también propiedades abandonadas en dichos poblados, dijo el jefe policiaco.James Martín desaparecido el domingo a las 16:00 horas después de que salió de la casa de su abuela paterna, quien estaba a cargo de su cuidado.La familia interpuso el reporte de ausencia hasta las dos de la mañana de este lunes, cuando habían realizado la búsqueda ellos mismos a través de las redes sociales y en las calles circunvecinas a la calle Ribera del Cañón 452, en la etapa 6 del fraccionamiento Riberas del Bravo.La investigación es encabezada por personal de la Unidad de Ausentes de la FGE.Hasta el momento no se han dado a conocer los resultados de los estudios practicados al par de tenis localizado en un montículo de arena y que presuntamente pertenecen al menor que padece autismo y es originario de El Paso, Texas.El secretario Ricardo Realivázquez Domínguez, informó que en total han colaborado 149 elementos, dos agentes caninos y se utilizan 32 vehículos del Municipio en las labores de búsqueda.En esta tarea se involucran por parte de la Secretaría de Seguridad Pública 23 unidades y tres cuatrimotos; mientras que del área de Protección Civil se utilizan dos unidades de bomberos, tres camionetas pick up y una unidad tipo jeep.Protección Civil aportó 40 bomberos, 30 integrantes de Rescate y 14 inspectores.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.