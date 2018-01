Un Tribunal de Control dictó auto de no vinculación a proceso al regidor independiente José Ubaldo Solís, acusado del delito de acoso sexual en perjuicio de una mujer que laboraba como asistente de él y de otros dos ediles.Ayer en una audiencia pública la jueza de Control, Dania Guadalupe Ramos Rodríguez, consideró que la presunta conducta de Solís no constituía el delito de hostigamiento sexual pues para ello, dijo, debería haber sido reiterada y al parecer sólo ocurrió en una ocasión.Antes de que la resolutora emitiera el fallo, Solís y la regidora María del Carmen Moreno Chávez denunciaron ante el Tribunal que la acusación en realidad es un golpeteo político armado por la también concejal independiente Irma Medrano Flores.El pasado 18 de enero el Ministerio Público (MP) formuló cargos legales contra José Ubaldo Solís, indicó que esa autoridad inició una investigación en su contra porque entre los meses de junio y julio del año pasado él asedió sexualmente a una persona de iniciales R.G.R.La fiscal indicó que en más de una ocasión Solís invitó a la afectada a salir, también le pidió que se encerraran para que “le diera masaje en su ingle y terminaran con un final feliz”. Además de llamarle en una ocasión.Ayer la denunciante subió al estrado y declaró ante la jueza Ramos que sufrió hostigamiento sexual de mayo a junio del 2017 en la oficina de regidores del Ayuntamiento Municipal y especificó que en una ocasión Solís le llamó a su celular para decirle que se había lastimado la ingle, que si podía pasar por ella para que le diera un masaje y terminaran con “un final feliz”.La quejosa también dijo que ella denunció esta situación al coordinador de regidores, Carlos Ponce Torres, pero se sentía estresada y con desesperación porque parecía que no la había entendido.Luego rindió declaración la regidora panista María del Carmen Moreno Chávez, quien señaló que Solís es una persona muy tranquila y amable y también dijo saber que la concejal Irma Medrano Flores había tenido un altercado con José Ubaldo y la escuchó decir “me lo voy a chingar”.Moreno también refirió que Medrano trató de proteger a la mujer que interpuso la denuncia penal por hostigamiento sexual en contra de Solís y la vio cuchicheando con ella. Finalmente refirió que sabía que la quejosa ofrecía dar masajes.Una secretaria, Lorena Patricia Silerio González, también declaró. Dijo que el cubículo de Solís es de vidrio y es posible ver al interior. Además confirmó que la víctima laboró como asistente.El regidor Solís fue el último en subir al estrado y fue puntual en decir al Tribunal que la hoy denunciante fue ineficiente en su trabajo, traspapelaba documentos, agendaba mal las citas y no entregaba a tiempo las becas ni las ayudas que brindan los regidores a la ciudadanía y por ello los ediles Jaquelin Armendáriz, José Ávila Cuc y él pidieron que fuera removida.Indicó que los problemas fueron por el mal desempeño de la denunciante quien, aseguró, no fue despedida.Se le ofreció reubicarla como secretaria a Seguridad Pública y ella no aceptó por los horarios. Además afirmó que la regidora Irma Medrano Flores quiere afectarlo políticamente.“La regidora lo que quiere es perjudicarme políticamente, en mis aspiraciones políticas”, afirmó en la última parte del interrogatorio que le hizo su abogado defensor.Después de esas declaraciones, la fiscal a cargo del caso presentó los datos de prueba reunidos contra el regidor Solís, al Tribunal. Al terminarlos de escuchar, la jueza declaró un receso para reiniciar minutos antes de las 3 de la tarde cuando dictó auto de no vinculación a proceso y levantó las medidas cautelares impuestas al regidor que eran no comunicarse ni acercarse a la víctima y a los familiares de ella.El pasado 18 de enero en entrevista, la víctima dijo que quería que su nombre se diera a conocer públicamente. Pero ayer la juez prohibió la publicación de la identidad de ella y advirtió a El Diario que será multado con 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA) si da a conocer el nombre.La resolutora también reservó el nombre del regidor, quien es una figura pública y la semana pasada dio una entrevista sobre el tema. Además de que este asunto salió a la luz pública desde finales del año pasado.