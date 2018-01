Exoneran a Hospital por muerte de menor

Tras revisiones realizadas en el Hospital Infantil de Especialidades (HIES) de la ciudad, autoridades de Salud reiteraron que la muerte de Luis Fernando Tovar Pinedo de 7 años fue a causa de una infección que ya tenía al ser internado.De acuerdo con el diagnóstico, no encontraron en los análisis ninguna bacteria que pudiera considerarse como la causa de muerte del menor.“Recibimos decenas de muestras que se tomaron de todos lados y del personal, pero no se encontró ningún patógeno que pudiera explicar la muerte del niño como primera causa”, dijo el titular de la Secretaría de Salud en la Zona Norte, Arturo Valenzuela Zorrilla.El 22 de noviembre pasado, el pequeño Luis Fernando murió internado en el área de cuidados intensivos del Hospital Infantil de Especialidades (HIES).Su padre, Ricardo Tovar Aguilar, dijo que ingresó a ese sanatorio estatal con un dolor en el abdomen.Primero fue llevado a un servicio médico particular dónde le aconsejaron que lo llevara al hospital porque parecía tener un cuadro de apendicitis.Y tan sólo unas horas después de llegar al HIES, fue ingresado al área de cuidados intensivos por problemas respiratorios y murió poco después.Los padres del menor y de Pedro Dionisio González Cruz y Estrella del Valle, acudieron ante la Fiscalía General del Estado a interponer denuncia contra el hospital por supuesta negligencia, ya que los menores murieron en situaciones similares.Ante estas acusaciones, las autoridades realizaron muestras de bacterias dentro del hospital que fueron evaluadas durante las últimas semanas.Tomaron muestras también de las manos de los empleados y sólo en una encontraron una bacteria que, dijo ayer Zorrilla Valenzuela, no era de peligro para los pacientes.“Si tomamos un hisopo –a pesar de que nos hayamos lavado las manos –y tomamos una muestra, saldrán bacterias. Si bien, en una de las enfermeras se encontró una bacteria pero no es una amenaza ni explica la muerte del niño”, dijo.No obstante, dijo que pondrán especial cuidado en los protocolos de limpieza que ya existen, y en mejorar la comunicación paciente-médico.“Si hubiéramos encontrado una bacteria peligrosa nos hubiéramos puesto en alerta. Pero cuando llegó el niño al hospital tenía ya una enfermedad muy grave de base y no pudo revertirse con los cuidados del hospital”, dijo.Por el momento, determinan que la muerte del menor fue a causa de un problema respiratorio agudo, y que hay manera de detallar más ese resultado, ya que no se realizó una autopsia.

