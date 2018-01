Piden empresarios fin a la 'puerta giratoria'

Empresarios de la localidad expusieron su preocupación porque la liberación de presuntos delincuentes por la denominada “puerta giratoria” del Código Nacional de Procedimientos Penales influye en los actuales índices de violencia y combate al crimen.En una sesión enfocada a seguridad con el presidente municipal en funciones Alejandro Loaeza Canizales, los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) plantearon sus inquietudes y pidieron darle solución.Juan Carlos Sapién de Anda, coordinador en turno del CCE, señaló que durante la junta el alcalde suplente informó que se cuenta con aproximadamente 80 millones de pesos más para ejercer en presupuesto para seguridad este año, así como el proyecto de redoblar las cámaras de vigilancia en la ciudad.Indicó que en este último punto aún se están buscando proveedores, incluyendo a la iniciativa privada, para dar con la mejor opción.Durante el encuentro se hizo referencia a los recientes eventos ocurridos en establecimientos comerciales y se insistió en que la llamada “puerta giratoria” incide en el procesamiento de los detenidos.“Esto no ayuda en nada en la actual situación. Lo vemos en las calles, hay narcomenudeo, gente portando armas”, refirió.Gilberto Cueva Pizarro, presidente de Cámara Nacional de Comercio (Canaco) declaró que los hechos delictivos en los negocios preocupan al gremio, pues inciden en el consumo.“Como comerciantes por supuesto que es algo que nos preocupa, porque inhiben a la gente a salir a las calles y a los espacios que ya habíamos recuperado”, declaró.El presidente de Canaco coincidió en un punto sensible sigue siendo el Código de Procedimientos Penales, pues la “puerta giratoria” influye en la reincidencia delictiva.“Es necesario hacer un frente común para cambiarlo. No es posible que una persona sea detenida por diferentes delitos porque el código lo permite. Es algo que además nos cuesta recursos”, apuntó.En días próximos Canaco solicitará una junta para dialogar con el Fiscal de la Zona Norte y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) para hablar sobre lo que compete al comercio local en cuanto a seguridad.Luego de participar en la reunión quincenal con empresarios locales, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Ricardo Realivázquez Domínguez, informó que le pidieron mayor seguridad en la zona cercana al Consulado de Estados Unidos.Se han dado asaltos y robos a comercios, además de que siguen proliferando los “coyotes” que timan a quienes van a realizar trámites consulares y por ello quieren más presencia de la Policía.En la reunión del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) el jefe policiaco les dio a conocer cifras sobre detención de presuntos delincuentes, el aseguramiento de armas y droga y la persecución que le han dado a probables sicarios, indicó el jefe policiaco.Realivázquez Domínguez señaló que le hicieron algunos cuestionamientos sobre la operación de la Policía en centros de diversión, señalando que hay presencia de los agentes a su mando en antros y centros comerciales, pero se siguen registrando algunos delitos. (Con información de Daniel Domínguez / El Diario)

