Vecinos del fraccionamiento Rincones de San Marcos se manifestaron ayer contra la apertura de una calle secundaria dentro de su conjunto habitacional, por la que autoridades y empresarios pretenden abrir paso a una plaza comercial que se construye en el bulevar Manuel Gómez Morín.Se trata de la calle Los Portales, que se contempla conectar al bulevar como parte del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población con el que cuenta la Dirección de Desarrollo Urbano desde 2010 y que se ejecutará con inversión privada, señaló ayer la dependencia municipal en un comunicado.Los residentes inconformes dijeron que la apertura de esa vialidad tendrá impactos de todo tipo, desde inseguridad hasta accidentes viales, además reprocharon que las autoridades no tienen anuencia vecinal, la cual, aseguran, necesitan para continuar las obras.“Esta no es zona comercial, quieren aquí establecer algo cuando es un fraccionamiento privado”, dijo uno de los quejosos que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias de las autoridades o de los inversionistas.Agregó: “Nos dijeron que no necesitan permiso del Cabildo ni la anuencia vecinal, cosa que se me hace muy extraña. No sólo somos los de Rincones, somos los de Campestre Arboleda y otros fraccionamientos que se están oponiendo”.Lilia Méndez Rentería, titular de la Dirección de Desarrollo Urbano, aseguró en el boletín que existe la aprobación del Ayuntamiento a la urbanización de esa calle “como parte de las políticas de consolidación de la traza vial de la ciudad”.“Esto es solamente un reflejo de acciones positivas de desarrollo urbano al consolidar las vialidades marcadas por los instrumentos de planeación”, añadió.Afirmó que la acción específica de construcción de la vialidad no requiere jurídica y técnicamente la aprobación de los vecinos del entorno, en virtud de que se consolidará dentro de un predio particular, cuyo propietario autorizó la afectación y a su costo.Ayer, maquinaria pesada hacía las adecuaciones en el terreno que pasa por el bulevar Gómez Morín para iniciar con las construcciones. Se trata de inversión privada y no de recursos públicos, agregó el Municipio.Hasta ahora, dijeron los afectados, fluye información de que ahí se piensa edificar una plaza comercial que contenga centros nocturnos y eso detonará la inseguridad, advirtieron.La directora de Desarrollo Urbano indicó que a petición de los particulares se llevará a cabo una reunión informativa con los vecinos de los fraccionamientos Campestre, Rincones de San Marcos y Jardines del Campestre, mañana.Los residentes aseguraron que se trata de una acción ilegal y “todos nos estamos oponiendo”, por lo que rechazaron que vayan a llegar a acuerdos, cuando habrá oposición total a la apertura de la calle. (Javier Olmos / El Diario)