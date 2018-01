Cierran tramo de la Vicente Guerrero

Un tramo de la avenida Vicente Guerrero se cerró desde ayer al tráfico vehicular para reponer un colector de aguas residuales.La obstrucción dejó encerrados a media decena de negocios cuyos encargados piensan en tomar medidas extraordinarias para no perder clientes.La interrupción del tráfico en una primera parte inicia en la calle Gregorio M. Solís y concluye hasta la avenida De las Américas; el cruce de República de Cuba y Vicente Guerrero también fue clausurado.Las obras corren a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).Locatarios entrevistados en esa arteria dijeron que les avisaron del cierre desde el pasado viernes, pero los trabajadores de la empresa que realiza los trabajos les dijeron que sólo estaría cerrado una semana.Vía telefónica, personal de Conagua informó que la obstrucción se prolongará por lo menos dos meses, aunque irán reparando pozo por pozo y habilitando tramos ya reparados.“Sí puede tener un impacto en las ventas. Nos avisaron el viernes, pero estamos viendo la posibilidad de habilitar un acceso al negocio que se encuentra por la parte de atrás”, dijo Pedro Nevares, un trabajador de un negocio de venta de equipos para cocina.Comentó que en la notificación que les llevaron representantes de la comisión, se les aseguró que el cierre permanecería durante una semana.Además agregó que utilizaría como estacionamiento la calle República de Cuba debido a que estará cerrada y no afectará a nadie. Conagua trabajará en dos frentes para hacer la reposición de tubería.En una segunda etapa, la circulación será restringida en el cruce con la avenida De las Américas hasta terminar en la calle Efrén Ornelas, se informó. Las fechas no se precisaron por la dependencia.La dependencia federal realiza las obras como parte de un proyecto de reparación y reposición de ocho colectores que se encuentran distribuidos prácticamente en toda la ciudad y que en conjunto tardarán cerca de nueve meses.Los trabajos se suman a las de la calle Pedro N. García, a un costado de las oficinas centrales de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), que comenzaron al iniciar enero.Otros frentes de reposición de colectores se realizan en la calle Pedro Rosales de León, en la que se cerró un tramo a la circulación en ambos sentidos a la altura del cruce con la avenida Valentín Fuentes.Ese frente se ha ido extendiendo dos calles al poniente acercándose a la calle Simona Barba.Asimismo, en la calle Durango, al suroriente de la ciudad, así como en la avenida Manuel J. Clouthier a la altura del bulevar Gómez Morín, justo donde inicia el Dren 2A.

