Previenen accidentes con sal y arena en calles congeladas

Con temperaturas congelantes por la mañana, autoridades municipales tuvieron que hacer labores de prevención ayer para evitar accidentes viales.Según el Sistema Meteorológico de Estados Unidos, las temperaturas descendieron hasta los -3 grados centígrados y sólo lograron aumentar hasta los 11 grados.Debido a esto, durante las primeras horas de ayer unas seis vialidades fueron parcialmente cerradas a la circulación de vehículos por la formación de una capa de hielo en el pavimento.Agentes de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) decidieron evitar el paso de autos y camiones en la carretera Juárez-El Porvenir, a la altura del Puente Yáñez.También hubo necesidad de colocar señalamientos preventivos para impedir el paso en el bulevar Independencia y la calle Oaxaca; en el bulevar Zaragoza y De las Torres; en Oaxaca y bulevar Zaragoza, donde había una fuga de agua desde el domingo que no había sido atendida por la autoridad, lo que formó una capa de hielo peligrosa para los automovilistas.En el poniente fueron cerrados tramos del bulevar Bernardo Norzagaray, a la altura del Arroyo de las Víboras, en el cuerpo de oriente a poniente y una parte de la avenida De los Aztecas, en su intersección con la calle Feldespato.En la Zona Centro, la avenida De los Insurgentes, entre las calles Ramón Corona y Constitución, también presentó la capa de hielo y fue necesario colocar una patrulla para vigilar el sector.Además, la Dirección General de Servicios Públicos Municipales esparció toneladas de sal y arena en las calles.Raúl Rodríguez Santillanes, titular de la dependencia, dijo que se esparcieron 8.5 toneladas de sal y 55 de arena.Explicó que desde el reciente descenso de las temperaturas, el pasado 15 de enero, se ha trabajado de manera coordinada con la Dirección de Tránsito y es ésta quien indica qué vialidad se encuentra en riesgo.Este descenso se mantuvo durante todo el fin de semana. El albergue municipal, ubicado frente al Monumento a Benito Juárez, del viernes 19 al sábado 20 de enero atendió a 52 hombres y 4 mujeres; del sábado al domingo 21 de enero, atendió a 41 hombres y 4 mujeres; mientras que del domingo al lunes 22 de enero, recibió a 48 hombres y 8 mujeres.Aunque hasta el momento no se han registrado decesos por hipotermia en la ciudad, el departamento de Rescate hace un llamado a la ciudadanía para que reporte a cualquier persona en situación de calle.El albergue municipal se encuentra abierto de 7 de la tarde a 7 de la mañana, aunque cuando la temperatura baja considerablemente, el lugar permanece abierto las 24 horas.El llamado es para aquellas personas que detecten a otras personas que no tengan en donde refugiarse del frío, que llamen al 911 para reportarlo.

