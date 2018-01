Gran parte del problema del consumo de agua en escuelas públicas de la localidad, se debe a desperfectos en la infraestructura que no han sido atendidos por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), dijo Judith Soto Moreno, subsecretaria de Educación y Deporte en la Zona Norte.Ayer, este medio dio a conocer que el 30 por ciento del agua que se extrae en Ciudad Juárez, es consumida principalmente por escuelas públicas y el Gobierno, de acuerdo con el presidente de la JMAS, Jorge Domínguez Cortés.“Hay veces que las escuelas dan los reportes y la atención no es inmediata, y es comprensible porque son 960 escuelas públicas”, dijo.Al respecto, la funcionaria dijo que se encuentran realizando trabajos de concientización y que se pretende que en un futuro cercano se realice un proyecto que involucre a varios actores de la sociedad.“Tenemos meses trabajando con el Departamento de la Cultura de Agua y la idea es hacer un proyecto como en la ciudad de Chihuahua, donde existe un convenio entre la Fundación del Empresariado Chihuahuense, Municipio y Junta Central, para revisar instalaciones y hacer cambios estructurales”, dijo.Según dijo Domínguez Cortés, el mayor consumo de agua potable en la ciudad se presenta en las escuelas públicas, y un plantel de gobierno consume el doble que uno privado que paga el agua y la cuida precisamente porque a mayor consumo, mayor factura.Soto Moreno dijo que muchas veces ni los mismos profesores han detectado las fugas ni los desperfectos que hay en las escuelas en las que trabajan.“Son malas instalaciones, fugas viejas que a lo mejor ni los mismos maestros han detectado, que no se han atendido en años, e incluso no cuentan con la información de dónde deben denunciarlas”, dijo.Otra forma con la que pretenden mejorar la situación, es a través de la implementación de sistemas ahorradores de agua, que serían colocados en las escuelas que se están construyendo por parte del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife).Sin embargo, esto aún no está autorizado por la federación por lo que aún no es una realidad.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.