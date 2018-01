María del Carmen Araceli Mercado Morales, titular de la Notaría Pública número 30, se encuentra bajo investigación por su presunta responsabilidad en el delito de falsificación, alteración y uso indebido de documentos falsos en un caso relativo a la familia Fuentes.Al parecer la notaria permitió que se falsificara la firma de Eduardo Fuentes Varela para revocar poderes notariales que estaban a nombre de César Antonio Fuentes Yanar en 29 empresas y que se otorgaran los poderes a otra hija de Fuentes, a Rosa Yamel Fuentes Yanar.Presuntamente el 23 de septiembre de 2015, Mercado Morales actuando en funciones de notario público número 30, por ausencia del titular, certificó que ante su presencia Eduardo Fuentes Varela firmo 57 escrituras públicas relacionadas con revocar poderes a César Antonio Fuentes o bien otorgar poderes notariales a Rosa Yamel Fuentes Yanar.Ayer el Ministerio Público (MP) intentó formular cargos a la notaria, pero ella no se presentó a la audiencia programada para las 10:45 horas.El Tribunal de Control, encabezado por el juez Apolinar Juárez Castro, si se constituyó ayer en la tercera sala de la “Ciudad Judicial” para avisar a las partes que notificadores adscritos a ese juzgado buscaron a Mercado para citarla a la diligencia y para nombrarle una abogada pública penal a la notaria.El resolutor dijo que sin la presencia de Mercado no era posible que el MP formulara cargos.Sin embargo los representantes legales de la parte ofendida expusieron el caso a Juárez Castro para pedirle que ordene que las cosas regresen al estado en que se encontraban hasta antes del movimiento notarial.Los abogados indicaron que un perito adscrito a la Fiscalía General del Estado zona Norte, Gerardo Hernández Longoria, realizó una análisis en grafoscopio y determinó que la firma de Eduardo Fuentes Varela se falsificó para darle poder general para actos de cobranza y dominio a Rosa Yamel Fuentes, en las escrituras notariales de 29 empresas.Estas compañías son: Almacenadora de gas comercial, A.S.F. de Juárez, Asistencia y Servicios al Transporte, Centro Administrativo F-Siete, Comisionistas de Chihuahua, Consorcio Empresarial Fuentes, Corporativo Fuentes de Distribuidora de Gas, Desarrollo Inmobiliario Grupo Fuentes, Distribuidora Fuva de Parral, Distribuidora Gasomex.La lista incluye a E.F.V. Inmobiliaria, Gas Comercial de Camargo, Gas Comercial de Cuauhtémoc, Gas Comercial de Delicias, Gas Comercial de Jiménez, Gas Comercial de Juárez, Gas Supremo de Juárez, Gas supremo del Pacífico, Grupo Fuentes, Grupo Fuentes División Gas, Grupo Empresarial Fuentes, Inmobiliaria y Arrendadora Fuentes.Además están los negocios Refaccionaría Valati, Servicio El Jarudo, Servi-Gas del Norte, Servi-Gas del Pacífico y Tanques y Cilindros de Chihuahua.El perito únicamente encontró que la firma del empresario Eduardo Fuentes Varela es verídica en un poder notarial de la compañía Gas Comercial de Chihuahua y no pudo inspeccionar la correspondiente a Distribuidora Clara porque no se le dio acceso.Hasta el cierre de esta nota el juez no había resuelto la petición presentada por los abogados de la parte denunciante, César Antonio Fuentes Yanar.En la diligencia los representantes legales de César Antonio Fuentes también solicitaron al juez que declarara sustraída a Mercado Morales, pero el juez se negó.

