Aprueba tricolor solicitudes para candidaturas locales

Al dictaminar las solicitudes recibidas para los cargos locales de elección popular, la Comisión Estatal de Procesos Internos de Chihuahua del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aprobó en casi todos los casos correspondientes a Ciudad Juárez sólo a uno de los aspirantes, con lo que prácticamente definió candidaturas únicas para todos los puestos.Al resto de los solicitantes les cancelaron la posibilidad de registrarse por no estar al corriente con el pago de las cuotas partidarias o por no presentar la declaración fiscal del último ejercicio, de acuerdo con los documentos publicados en los estrados digitales del Comité Directivo Estatal del PRI.En el proceso interno de selección y postulación de la candidatura a presidentes municipales en los que se actualizó el supuesto de prerregistro único, como fue el caso de Juárez, por el que sólo recibieron la solicitud de Adriana Terrazas Porras, se aprobó la solicitud.“(El) trámite avanzará de manera directa a la jornada de registro”, como se refiere en la convocatoria, dice el documento.La misma situación se consideró para los aspirantes a diputados por los distritos 04, 05 y 06 con sede en Ciudad Juárez, por los que quedaron registrados como precandidatos únicos Jazmín Medina Sáenz, Paulina Calderón Márquez y Sergio Vázquez Gutiérrez, respectivamente.En el distrito 02, donde se postularon Demetrio Sotomayor Asiain, Roberto Barraza Jordán y Ricardo Tuda Vargas, sólo al primero le aprobaron el registro; en el caso del segundo se determinó que no cumplió con la presentación de la declaración fiscal del último ejercicio y por no estar al corriente con el sistema de cuotas partidarias; mientras que a Tuda fue por las cuotas.En el distrito 03, al que aspiraban Rocío Gisel Sáenz Ramírez, quien busca la reelección, y Astrid Amanda González Dávila, sólo a la primera le validaron el registro, porque a la segunda se le dictaminó improcedente por falta de la declaración fiscal y no estar al corriente con el sistema de cuotas partidarias.En el distrito 07, donde se registraron Fernando Motta Allen, Oscar Luis Acosta García y Leopoldo Pérez Soto, sólo validaron la solicitud del primero, porque el segundo no cumplió con el requisito de estar al corriente en el pago de cuotas; mientras que el tercero tampoco presentó comprobante de la última declaración fiscal.En el distrito 08, donde solicitó el registro Yasmín Castañeda Sarmiento y Mireya Porras Armendáriz, sólo a la primera le dictaminaron a favor, porque la segunda no estaba al corriente del pago de las cuotas.En el 09, al que se postularon Alán Alberto Reyes Navarro y Luis Fernando Rodríguez Giner, sólo al primero se le aprobó la solicitud y al segundo le cancelaron la posibilidad por no estar al corriente con las cuotas partidarias.En el caso del distrito 10 sólo se registró Nora Elena Yu Hernández, solicitud que fue dictaminada procedente.El PRI determinó que todos los dictámenes en los que los aspirantes incumplieron con alguno de los requisitos se quedó cancelada la posibilidad de registro para las siguientes etapas del proceso interno de selección y postulación de candidatos. (Gabriela Minjáres)