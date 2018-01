A tres meses del inicio oficial de la temporada invernal, autoridades de Salud confirmaron los primeros tres casos de influenza en Ciudad Juárez.La Jurisdicción Sanitaria II de la Secretaría de Salud de Chihuahua notificó sobre estos tres contagios de influenza tipo AH3N2.El último reporte de la dependencia estatal emitido el pasado viernes indica que, hasta esa fecha, en el resto de la entidad sumaban 8 casos, ninguno de ellos de la cepa AH1N1.Estas cifras contrastan con el panorama epidemiológico sobre el que informan las autoridades de Salud Pública de la vecina El Paso, Texas, quienes, según archivos periodísticos, reportaron mil 163 casos de influenza entre octubre y diciembre del año pasado.El Diario buscó a los epidemiólogos de la Jurisdicción Sanitaria II y de la Secretaría de Salud para conocer una explicación sobre esta disparidad, pero, hasta el cierre de esta edición, los servidores públicos no estuvieron disponibles.El epidemiólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tampoco respondió una solicitud de entrevista hecha a través del departamento de Comunicación Social de ese Instituto.Hasta el 19 de enero del año en curso, 71 mil 949 personas se habían vacunado contra la influenza en las unidades de la Secretaría de Salud estatal.Según el último reporte, esta cantidad equivale al 66.8 por ciento de la meta general para Ciudad Juárez, que son 107 mil 783 personas.Las autoridades exhortan a ciertos grupos de la población a que se pongan la vacuna como prioridad, entre ellos las mujeres embarazadas, las personas que sufren enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes y la hipertensión y las personas que tienen VIH-Sida.Esta dosis es gratuita en cualquiera de las instituciones del Sector Salud y para recibirla no es necesario programar cita o consulta, basta con presentarse en la unidad y solicitarla.Aparte de la inmunización, médicos aconsejan a la población adoptar una serie de medidas preventivas para evitar contraer influenza o cualquiera de las infecciones respiratorias agudas (IRA), como abrigarse adecuadamente al salir usando gorro, bufanda, guantes y calcetines gruesos.Adicionalmente, los expertos recomiendan incrementar el consumo de cítricos que contienen grandes dosis de vitamina C y quedarse en casa ante la presencia de síntomas como fiebre, dolor de cabeza, escurrimiento nasal, dolor muscular y malestar generalizado. (Fernando Aguilar / El Diario)

