Seis millones de mexicanos están en peligro de una deportación en Estados Unidos y un número importante podría llegar a Ciudad Juárez este año, avizoró la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).“Nosotros no nos hemos relajado”, advirtió la directora de delegaciones de la SRE, Martha Martínez Mendoza, al señalar que el Gobierno federal mantiene activos los programas para atender una eventual ola de repatriaciones voluntarias que podría registrarse por las fronteras mexicanas este 2018.La funcionaria federal señaló que la percepción de endurecimiento de las políticas migratorias en aquel país está orillando a muchas familias a pensar en el retorno voluntario como la única alternativa.“Lo que cambió no es el número de deportados, sino los criterios”, expuso.“Con Barack Obama había un catálogo de causas que llevaban a definir prioridades. La gente que traficaba drogas, trabajaba con el crimen organizado y cometía crímenes de violencia sexual eran la primera prioridad, pero había programas específicos de protección para los demás, como el DACA”, dijo.Y agregó: “En realidad lo que sucede hoy en día es que esos criterios ya no aplican y se están haciendo deportaciones puntuales que fracturan núcleos familiares, y la decisión de retorno es obligada”.En ese sentido, la jefa de delegaciones, de las que hay una en esta frontera, expuso que “las políticas de Trump nos están ‘pegando’ desde el año pasado”.La delegación local cuenta con tres módulos, uno de ellos recién abierto en las oficinas de Gobierno del eje vial Juan Gabriel.De acuerdo con información del Instituto Nacional de Migración (INM), en 2017 fueron deportados por Juárez 5 mil 200 connacionales.Mientras que en 2016 las consultas de protección consular a nivel nacional ante la SRE fueron de 20 mil, el año pasado llegaron a 5 mil al mes, lo que quiere decir que en cuatro meses se tuvo el mismo número de consultas que en todo el año previo, comentó Martínez Mendoza.Juárez ocupó en 2017 el cuarto lugar en el número de atención a connacionales que acudieron para solicitar apoyo o información.Mencionó que para recibir a los mexicanos que eventualmente sean repatriados se está implementando la estrategia “Somos mexicanos”, en la que participan los tres niveles de gobierno.El programa apoya a migrantes en ámbitos de carácter civil, administrativo, penal, migratorio y de derechos humanos, además ofrece programas de autoempleo, bolsa de trabajo, educación y trámites jurídicos.“Hay que hacer una invitación al migrante que entienda que al regularizar a sus hijos con acta mexicana no pierde derechos en Estados Unidos y, en cambio, les puede dar viabilidad si son obligados a la deportación”.“Aquí se ofrece oportunidad de darle a los hijos documentos de identidad y viaje, certificado binacional de educación de manera tal que si regresan puedan reincorporarse de manera inmediata al sistema educativo mexicano”, puntualizó la funcionaria.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.