Tres hombres sufrieron ayer una intoxicación con monóxido de carbono proveniente del ducto de escape de una secadora de ropa dentro de una casa del fraccionamiento Jardines del Seminario.El problema sobrevino cuando los individuos, de 23, 32 y 56 años, aprovecharon que el aparato estaba secando la ropa para introducir el ducto a la vivienda, explicó Efrén Matamoros Barraza, director de Protección Civil del Municipio.“Con el frío, todos quieren agarrar algo de calor como sea y de dónde sea, pero no es lo correcto”, advirtió. “A cada aparato hay que darle la utilidad que le corresponde para no meternos en problemas”.El incidente fue reportado a los cuerpos de emergencia a las 7:03 de la mañana y al lugar de los hechos llegaron elementos del departamento de Bomberos y paramédicos de Rescate, quienes auxiliaron a los afectados y trasladaron a uno de ellos a recibir atención médica.De acuerdo con los registros de Protección Civil, con este incidente, sucedido en la calle San Juan Capistrano, suman 45 casos y dos defunciones por este motivo en Ciudad Juárez desde el inicio de la temporada invernal.La Secretaría de Salud de Chihuahua en la Zona Norte reporta 38 y dos muertes, una diferencia que responde a que la dependencia estatal notifica los casos hasta que están confirmados.Apenas el 16 de enero pasado, una adolescente de 13 años tuvo que ser llevada al Hospital Infantil de Especialidades (HIES) luego de que sufrió una intoxicación con monóxido de carbono emanado al parecer de un calentador de gas.A mediados de diciembre, una mujer murió y su esposo fue llevado al hospital por la misma causa.En este contexto, el director de Protección Civil del Municipio exhortó a la población a evitar utilizar aparatos para un fin distinto al que fueron concebidos.Recomendó apagar los calentadores antes de irse a dormir y asegurarse de que mientras permanezcan en operación haya una ventana abierta entre 10 y 15 centímetros con el fin de permitir la reposición del oxígeno de la atmósfera de la vivienda.Cuando el monóxido de carbono que emana de secadoras de gas, calentadores, estufas y escapes de automóviles se acumula en espacios cerrados o semicerrados comienza a provocar en las personas síntomas como dolor de cabeza, vómitos, mareos, debilidad, náuseas, dolor de pecho y confusión, dijeron autoridades.• Apague sistemas de calefacciónantes de ir a dormir• Enciéndalos de día con una odos ventanas semiabiertas• Aleje los aparatos de mueblesy cortinas• Prevenga quemaduras oincendios• No use anafres dentro dehabitaciones• Evite usar otros aparatos paracalentar la casa• Coloque tanques de gas afuerade la casa• Vigile instalaciones de gas• Evite mangueras de plásticoen conexiones• Emergencias, marque 911

