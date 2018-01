Hasta ayer, los trámites migratorios en el consulado norteamericano en Ciudad Juárez seguían sin retrasos ni más afectaciones después del cierre de gobierno de Estados Unidos, aunque se mantiene la preocupación de residentes fronterizos por cambios en la política migratoria.“Sí hay un poco de preocupación pero hasta ahora todo ha salido bien, no hemos tenido ningún tipo de contratiempo”, dijo Alejandro Alanís, quien aguardaba ayer en la fila afuera de las oficinas consulares junto con su esposa, quien se encuentra haciendo trámites para obtener su residencia en el vecino país.Otros, más optimistas, señalaron que el trato de los funcionarios estadounidenses nunca ha sido el mejor, pero no pueden bajar la guardia.En estos casos “hay que saber actuar, no puede uno bajar la guardia. Tiene uno que estar puchando para continuar los trámites, hay gente que se agüita y ya no vuelve”, expresó Pedro mientras esperaba que su hijastro pasara a cita en el Consulado para negociar también una residencia en Estados Unidos.Los entrevistados, todos, aseguraron que no hubo cambios en sus citas.“Todo hasta hoy ha salido relativamente bien”, agregó Judy Alarcón, quien también gestionaba la residencia en esa nación.A través de su página de Internet, el Consulado de ese país en México afirmó que, aunque no se había aprobado el presupuesto nacional, los servicios a ciudadanos americanos y visas seguirán operando de forma habitual, sin interrupciones.Rodolfo Rubio Salas, investigador del Colegio de Chihuahua (Colech), consideró que esta situación pone en riesgo la dinámica binacional si los recursos que permiten solventar las actividades relativas a los cruces internacionales dejan de fluir.Sin embargo, en recorridos hechos por El Diario permitieron observar que los puentes internacionales de Juárez también operaron durante estos últimos días con normalidad.Después del cese de actividades gubernamentales iniciado hace cuatro días, el Senado decidió por mayoría abrir paso a la aprobación de un paquete presupuestal a corto plazo que financiaría al Gobierno hasta el 9 de febrero.La votación de procedimiento no pone inmediatamente fin a la parálisis parcial. El Senado aún debe aprobar en forma definitiva la propuesta, que luego deber ser aprobada por el Congreso, reportaron agencias.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.