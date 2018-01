Secretario de la CNOP notifica renuncia al PRI

El secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en Ciudad Juárez, Lorenzo Muñoz, anunció su renuncia al sector del Partido Revolucionario Institucional (PRI), porque aseguró que no recibió apoyo y faltó imparcialidad en el proceso interno de selección de candidatos para los comicios de este año.Explicó que por ello también retiró el viernes la solicitud de registro que presentó en la ciudad de Chihuahua para contender por la candidatura a diputado local por el distrito 06, porque no recibió el apoyo de las dirigencias municipal y estatal, así como del líder estatal de la CNOP, Martín Antonio Valdivia González.“Renuncio por no ver las condiciones en mí partido hacia mi persona y opté por dignidad, y más que nada por el respeto a mi gente que me apoya, retirar mi candidatura”, dijo en las oficinas de la CNOP, ubicadas en la calle Donato Guerra y Otumba, en el Centro de la ciudad, mientras preparaba la renuncia que enviará por escrito para que entre en vigor a partir de mañana.El dirigente local del PRI, Óscar Nieto Burciaga, aseguró anteriormente que Lorenzo Muñoz decidió retirar el registro que presentó el viernes, porque argumentó problemas personales y de salud, pero no alguna otra situación.“Finalmente la decisión es de cada uno, porque a nadie se le negó el registro”, subrayó.Sin embargo, Muñoz afirmó que nunca argumentó a Nieto Burciaga cuestiones de salud en su retiro, sino de equidad, porque le resultó evidente que no tenía el apoyo ni de las dirigencias ni de los líderes del sector, que lo dejaron solo el día del registro.“No veía el suelo parejo”, subrayó, “me voy por dignidad, porque yo no soy un tipo electorero y eso lo he demostrado a lo largo de los años”.Lorenzo Muñoz aseguró que junto con él renunciarán otras 11 personas que forman parte del equipo con el que ha trabajado desde hace dos años y medio que fue electo, entre quienes se encuentran los titulares de la coordinación ejecutiva y las secretarías adjunta, de finanzas, de credencialización, de vinculación ciudadana y movimiento local urbano vecinal, entre otros.Muñoz precisó que sólo renunciará a la CNOP y no a su militancia de 37 años en el PRI, en el que continuará su trabajo con la intención de “rescatarlo” y lograr un cambio real, porque actualmente no hay condiciones y la competencia electoral será muy difícil.En tanto, comentó que continuará su trabajo como gestor del sector popular y de los comerciantes como dirigente de la asociación civil Fernando Baeza, por lo que anunció que en los próximos días habilitará una oficina en la calle Libertad, en la colonia La Chaveña.