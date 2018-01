Negocia Municipio acuerdo de pago de adeudo con JMAS

Con un nuevo recibo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de un millón 400 mil pesos que recibió la Dirección de Parques y Jardines, el Ayuntamiento y la descentralizada están en pláticas para llegar a acuerdos de pago entre ambas instancias.El oficial mayor, Víctor Manuel Ortega Aguilar, explicó que el adeudo de la administración municipal, de acuerdo con los últimos cobros que han recibido, es de 2 millones de pesos aproximadamente, pero faltan los de las oficinas descentralizadas.Mientras que por otra parte, la JMAS también adeuda al Municipio predios que ha recibido para infraestructura, así como Predial, afirmó el secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros.Expuso que aunque no se han determinado los saldos de cada instancia, se han realizado varias reuniones para llegar a acuerdos.“Hay por ahí también algunos antecedentes de algunos convenios anteriores, que administraciones anteriores habían suscrito con la JMAS, entonces estamos viendo tanto ellos como nosotros qué antecedentes tenemos de esta situación y cómo podemos resolverlo”, manifestó.De acuerdo con la reglamentación de la Junta de Agua, las administraciones municipales están obligados a pagar el líquido.“Nosotros también partimos de la premisa de que cualquier solicitud de terreno municipal tiene que ser pagada, partiendo de esos premisas tenemos la posibilidad de sacar números y ver cuánto me debes y cuánto te debo y de qué manera compensamos”, explicó Rentería.En noviembre pasado la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) empezó a cobrar al Municipio el agua que se consume en el edificio de la Presidencia y en Catastro, cuando anteriormente no lo hacía, se informó.La Junta Municipal de Agua y Saneamiento activó en noviembre pasado el cobro del servicio de agua potable que se consume en edificios de los tres niveles de Gobierno, informó el titular del área comercial de la descentralizada, Ramón Dévora.Hasta este año, el sector público, que incluye planteles escolares oficiales, mantenía un adeudo de más de mil 908 millones de pesos, de acuerdo con datos oficiales difundidos por la misma Junta.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.