Desde muy chico, René Guadalupe Flores Cervantes, de 35 años, tuvo que iniciar a trabajar dejando de lado sus estudios.“Estudié hasta quinto de primaria, pero luego tuve que andar de chofer y ya no seguí”, dijo el hombre.Hasta el momento se ha mantenido con cuanto trabajo ha podido. Últimamente se ha desempeñado como parquero.No obstante, sigue soñando con un puesto laboral mejor pagado, por lo que a través de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores (CRT) ayer pudo recibir su certificado de secundaria.“Hace dos años terminé la primaria, ahora me van a entregar el título de secundaria, después vamos por la prepa”, expresó.Dijo que el proceso ha sido sencillo, pues todo el tiempo contó con el apoyo del Centro de Educación Extraescolar (Cedex) Zona Norte.“Vinieron aquí los maestros (a las oficinas de la CRT) y dijimos que sí. Me metí y adelante, todo salió muy bien, puro 10”, dijo.Debido a ello, hizo una invitación a las personas que pudieran estar en su misma situación, a que se acerquen a las autoridades educativas y busquen el apoyo.“Que se acerquen, que hagan caso, esto no es un juego y es muy importante”, dijo.Junto con René, otros 23 parqueros de la Zona Centro recibieron ayer sus certificados de educación básica, quienes ya cuentan con un documento que les avala su enseñanza y les aumenta sus posibilidades de conseguir un mejor empleo.Juan de Dios Holguín Sáenz, responsable del Cedex en esta frontera, informó que los acomodadores de autos están afiliados a la CRT.En esta ocasión se proporcionaron 24 documentos, seis de primaria y 18 de secundaria.“La importancia de esto radica en que el valor intrínseco es que esta gente se redescubra, se percate de que sí tiene los conocimientos que ellos consideraban que no los tenían y que al certificarse tengan armas para la vida”, dijo.De esta manera estas personas pueden acceder a un empleo donde puedan tener seguridad social y prestaciones que beneficien a ellos y sus familias, dijo.“Algunos de ellos ya están trabajando en un empleo formal, pues hay algunos que ya son empleados de seguridad y otros entraron a las empresas maquiladoras; y al mismo tiempo, pues se abre el espacio que dejan ellos a otras personas que vienen atrás”, dijo.Informó que Cedex trabaja para educar a los que más lo necesitan, por ello continuarán con esa confederación trabajando en conjunto para certificar a más personas, por lo que se espera que otros cursos inicien durante los últimos días de febrero. (Karen Cano / El Diario)

