Falla combate al narcomenudeo

"Aun cuando la Fiscalía General del Estado atribuye los asesinatos registrados en los últimos meses a la disputa por el narcomenudeo, en los hechos el combate a este ilícito contra la salud es casi nulo.Datos del Centro de Operaciones Especiales (COE) de la Fiscalía General del Estado en la Zona Norte indican que, de 4 mil 800 carpetas de investigación iniciadas por posesión de narcóticos en cantidades superiores a las consideradas de consumo personal, sólo en un 10 por ciento se pudo acreditar la intención o el “fin de comercio” del detenido, o la conducta de “nacomenudeo”.Esto ocurre, indicó personal entrevistado, aun cuando el presunto –en su mayoría personas arrestadas por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal– haya sido encontrado en posesión de diversos envoltorios.El problema, se explicó en el COE, es que probar la intención de comercio requiere testimonios que, en el caso de Ciudad Juárez, con frecuencia se inhiben por el miedo a represalias contra la integridad física.Aquí hay una problemática: que la gente no quiere hablar. Encontramos que dicen ‘conozco el picadero de la esquina’, por ejemplo, y lo denuncian en el 060, pero llegan los policías y, efectivamente, localizaron droga en la esquina, pero ¿qué pasa? Van con la vecina o el vecino y (dicen) ‘no, no sé de qué me habla”, dijo una agente investigadora.“Se entiende el miedo de la sociedad, obviamente, por la integridad de su familia, pero eso nos ayudaría a que esas personas estuvieran en prisión”, agregó.El COE reporta haber iniciado, en cifra aproximada, 6 mil carpetas de investigación en 2017, la mayoría con un detenido. De éstas, en mil 200 casos, o un 20 por ciento, la cantidad de narcótico encontrada pesa menos que las consideradas de uso personal –cinco gramos de mariguana, 500 miligramos de cocaína– y se comprueba que la persona detenida es consumidora, por lo que se decreta libertad.Del resto –4 mil 800 carpetas–, un 90 por ciento terminan judicializadas sólo como “posesión simple”, aun cuando el detenido tenga 4.9 kilos de mariguana, debido a que no se acreditan en las circunstancias de la detención elementos que prueben ante un juez la intención de venderlos.“Aunque lo detengan con los envoltorios. Yo debo tener datos que me digan que efectivamente estaba vendiendo”, se informó en el COE.Y todos, aun a quienes se les acredita el fin de comercio, pueden obtener beneficios procesales, por los que hasta un 70 por ciento de los detenidos –sobre todo los imputados con posesión simple– enfrentan sus procedimientos penales en libertad.“La ley es laxa en ese tipo de supuestos. Los imputados tienen muchos recursos para defenderse, y está bien, pero ahorita la ley es tan laxa, que esto es una puerta giratoria”, planteó la agente.“Pueden entrar y pueden salir porque la ley así lo permite, porque nos limita al momento de acreditar los delitos”, agregó.El delito del narcomenudeo está en aumento en el estado de Chihuahua, según las cifras.De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de carpetas de investigación iniciadas en el estado de Chihuahua por este ilícito contra la salud aumentó más del doble en los últimos dos años, al pasar de tres mil 64 expedientes iniciados en 2015 a siete mil 437 entre enero y noviembre de 2017.El fenómeno, de acuerdo con los datos de la Fiscalía estatal, se concentra en la Zona Norte, con base en Ciudad Juárez, donde las seis mil carpetas iniciadas constituyen el 80.6 de todas las de la entidad.La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de esta frontera, por su parte, presenta también agudos incrementos en el número de arrestos, ya que de 517 personas detenidas entre octubre de 2014 y octubre de 2015, pasó a siete mil 264 en el mismo período de 2016 a 2017, 14 veces más.En número de dosis, entre los mismos periíodos se aumentó de 8 mil 774 envoltorios asegurados a 104 mil 763 a octubre de 2017.De octubre a diciembre pasado, muestran las cifras, la SSPM realizó mil 494 detenciones y aseguró narcóticos envueltos en 12 mil 436 dosis, además de 508 pastillas sicotrópicas, 1.4 kilogramos de “cristal” o metanfetamina y 391.2 kilos de mariguana.La Fiscalía General del Estado, por su parte, ha atribuido la violencia en la región –en 2017 hubo más de 700 asesinatos en Juárez- a una disputa entre “organizaciones criminales” por el control de este negocio.“Hace falta una estrategia conjunta, sigue siendo el principal problema el narcomenudeo, es lo que está generando nuevamente esta disputa por las organizaciones criminales, se disputan los territorios para la venta de las drogas”, dijo César Augusto Peniche, Fiscal General del Estado, en entrevista publicada el pasado 10 de enero.“Es muy importante que las policías municipales de Chihuahua y Juárez extiendan sus patrullajes de vigilancia para que efectivamente con esa cobertura se puedan reducir el número de homicidios violentos”, agregó.La “puerta giratoria” de la Fiscalía General del Estado es observada también por el defensor privado Manuel Pineda, que explica que la mayoría de los procedimientos concluye con salidas alternas como la suspensión del proceso a prueba, o la orden de tratamientos médicos.“Es un problema que no va a terminar, de salud pública, que siempre hemos tenido y en el que la Policía Municipal, que es el primer respondiente, hace revisiones y detiene a las personas que encuentran con los narcóticos”, dijo el abogado.Toca a la Fiscalía General del Estado, agregó, investigar el comercio a través de órdenes de cateo, declaraciones de testigos y así encontrar a quienes venden, los narcóticos y el dinero.“Tal vez mañana venda otra persona, pero es una problema que tiene que se tiene que atender en ese sentido”, planteó.“Se han dedicado a hacer una maquila de carpetas de investigación, pero sin investigar el narcomenudeo, la red, quién vende, quién distribuye”, dijo.El COE en la Zona Norte reporta haber realizado 22 cateos en 2017, los cuales fueron parte del 10 por ciento de las seis mil carpetas iniciadas.La falta de elementos para acreditar el comercio se debe no sólo a la falta de testigos, se explica en el COE, sino también a la “laxitud” del marco legal que, desde la reforma publicada en 2009 y vigente desde 2012, empezó a considerar el narcomenudeo como un problema de salud.Dentro de este marco jurídico está, además de los beneficios procesales que conceden libertad condicional a un 70 por ciento de los imputados, la jurisprudencia que eleva los requisitos para acreditar la finalidad de venta por encima de la sola cantidad.“Cuando (…) la conducta del activo queda delimitada entre un principio y un fin preciso, sin que exista dato alguno acerca de que el inculpado persiguiera consciente y voluntariamente un diverso objetivo ulterior (venta) y no sea miembro de una asociación delictuosa, puede válidamente considerarse que la posesión a él atribuida no estuvo destinada a realizar alguna de las conductas (…) entre las que se encuentra la comercialización”, dice una tesis publicada en 2009.Pero este enfoque, se considera en el COE, ha sido rebasado en los últimos años, al menos en la zona fronteriza del país, en la medida en la que ha aumentado, de acuerdo con las cifras, la cantidad de personas probablemente dedicadas al comercio de narcóticos.“Cuando delegan la facultad a los estados se justifican diciendo de que es problema de salud, que son enfermos: dejamos de ser el medio por el que pasaba la droga para Estados Unidos a ser el lugar donde se queda la droga y la consumimos”, comentó la agente del COE, cuyo nombre se omite por motivos de seguridad.“Pero ahora estamos en una transformación, no sólo la consumimos: la estamos produciendo, ese es el problema. La sociedad se va transformando y la legislación no está adecuada a lo que se vive ahora (…) el movimiento de la droga es mucho mayor”, agregó. (Staff / El Diario)• 6 mil carpetas de investigación• 4 mil 800 casos imputables• Sólo en 10% se pudo acreditar fin de comercio• El resto queda como posesión simple• 517 detenidos de octubre a octubre 2014-2015• 8,774 envoltorios asegurados• 7,264 mismo período 2016-2017• 104,763 dosis aseguradas• 1,494 detenciones de octubre a diciembre 2017• 12,436 dosis aseguradas• 508 pastillas sicotrópicas• 1.4 kilogramos de cristal• 391.2 kilos de mariguana(*) Secretaría de Seguridad Pública Municipal