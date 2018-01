Residentes fronterizos temen que la parálisis del Gobierno de Estados Unidos iniciada desde la medianoche del viernes, provoque retrasos o inconvenientes en los trámites de visas.“Me acaban de aprobar la visa el jueves, pero no sé si este cierre vaya a afectar el tiempo en que se supone que tiene que llegar”, dijo Andrés Manuel Ramírez, habitante de Ciudad Juárez.“Sí es una preocupación, porque tengo planes en puerta y necesito poder cruzar”, agregó el hombre.En la misma incertidumbre se encuentra Ana Luisa Márquez, quien debe tramitar el documento migratorio antes de su vencimiento en febrero.“Esperemos que no afecte mucho esto que está pasando porque sabemos que la cuestión de las visas le toca al Gobierno federal, pero habrá que estar muy pendientes de los cambios”, señaló.El Congreso de EU no pudo aprobar una propuesta de financiamiento para el Gobierno federal, por lo que desde la medianoche del viernes, el Gobierno entró en cierre parcial efectivo.Un recorrido por los puentes internacionales de esta región fronteriza permitió advertir que las actividades se desarrollaban ayer sin contratiempos.Sin embargo, los parques nacionales El Chamizal y White Sands no abren sus puertas desde el sábado debido al cierre del Gobierno federal.Como documentó El Diario de El Paso ayer, el Servicio Nacional de Parques (NPS) indicó que no prestará ningún servicio en sus propiedades.Aun cuando el Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez no ha notificado oficialmente sobre interrupciones en los servicios que presta, expertos en migración y fronteras creen que, si sucede, el impacto podría amenazar la dinámica de la región fronteriza.Para Rodolfo Rubio Salas, investigador del Colegio de Chihuahua (Colech), por ejemplo, esta situación pone en riesgo la dinámica binacional si los recursos que permiten solventar las actividades relativas a los cruces internacionales dejan de fluir. (Fernando Aguilar/El Diario)

