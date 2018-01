El descuento del 15 por ciento en el pago del Predial estará vigente únicamente nueve días, ya que en febrero baja a 10 por ciento, dio a conocer el director de Ingresos, Óscar Castañeda Gaytán.El funcionario dijo que aunque este beneficio continúa durante el mes de febrero, el apoyo se reduce del 15 al 10 por ciento.Ante esta situación, el Castañeda Gaytán pidió a los juarenses aprovechar la deducción y acudir de lunes a viernes a las oficinas de Catastro o a las cajas de Ingresos, o bien, de lunes a sábados a los módulos ubicados en centros comerciales.El operativo inició el pasado 2 de enero con la rebaja de un 15 por ciento, de los cuales 12 por ciento es por pronto pago y tres por ciento adicional por estar al corriente en sus obligaciones.En febrero se brindará un 10 por ciento, de los cuales el 7 será por pronto pago y un tres por ciento por no adeudar años anteriores.“Agradecemos que acudan a pagar y les hacemos la invitación para que lo sigan haciendo y aprovechen ese descuento y vengan y se ahorren un dinerito. El descuento no es en recargos, sino que es real directamente en el impuesto y es favorable para los contribuyentes”, señaló Castañeda Gaytán.El Municipio cuenta con 23 módulos abiertos en centros comerciales y 45 cajas distribuidas en ellos y en las oficinas de Catastro y en la Unidad Administrativa Benito Juárez.Los módulos están abiertos de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en tanto que las cajas de las oficinas municipales cuentan con un horario de 8 de la mañana a 3 p.m.El funcionario informó que en la oficina de Ingresos, ubicada en la planta baja de la alcaldía, hay varias cajas donde la ciudadanía puede acudir a pagar, pues en ocasiones todos se concentran en Catastro, donde se hacen largas líneas y bastante tiempo de espera.También pidió a la comunidad acudir a las tiendas de conveniencia OXXO, donde se puede pagar el impuesto predial con el descuento ya integrado en el sistema.Hasta el pasado martes las arcas municipales habían recaudado 125 millones de pesos por el impuesto predial, mientras que la meta para este mes es lograr 160 millones de pesos.El titular de Ingresos dijo que este año existe la meta de recabar 618 millones de pesos.• Oficinas de Catastro• Cajas de ingresos• Módulos en centros comercialesDependencias: de lunes a viernes de 8 a.m. a 3 p.m.Módulos: de lunes a sábado de 10 a.m. a 6 p.m.

