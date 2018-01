Desde hace 25 años que ‘Enrique’ vive siempre ‘un día a la vez’.“El alcohólico está cobijado por una sociedad que no sabe distinguir entre un borracho y una persona enferma de alcoholismo”, dijo el hombre, que desde hace 19 años inició con su propio grupo de Alcohólicos Anónimos, mismo que la próxima semana celebrará su aniversario.A sus 60 años, goza de salud y una vida tranquila y estable, razón por la cual está interesado en seguir apoyando hasta el último momento a todo aquel que tenga los mismos problemas que un día tuvo él.Relató que provenía de una familia de 8 hijos, de los cuales tres resultaron tener este problema ya siendo adultos.“Mi padre se lamentaba porque siendo profesionistas y prósperos, los tres tomábamos mucho. Yo le decía que no era de una, que cuando tomaba la primera ya me perdía”, dijo.Afortunadamente, los tres dieron con Alcohólicos Anónimos, logrando así reestablecer sus vidas y dándole a su padre la satisfacción de verlos encaminados a un futuro mejor.“Éramos 12 amigos, y soy el único que queda. Yo tengo 60 años, pero veo a otros que tienen mi edad y están envejecidos”, dijo.Consideró que una de las cuestiones más difíciles en lo que respecta a pedir ayuda cuando se está en ese estado, es que las personas no suelen ver el alcoholismo como una enfermedad, sino como algo que es una irresponsabilidad por parte de la persona afectada.“Uno no le dice a un diabético que con fuerza de voluntad deje de serlo, o a una persona que tiene cáncer. El alcohólico necesita más que fuerza de voluntad, y sobre todo necesita el apoyo de su familia”, dijo.Enrique dijo que otra cosa preocupante era que desde la fundación de su grupo ‘¡Sí se puede!’, a la fecha, el número de mujeres alcohólicas ha empatado al de los hombres. Además, dijo que cada vez son menos los que se quedan en el programa.“También llegan niños hasta de 13 años, que ya son alcohólicos. Hay mucho alcoholismo, uno no se imagina cuánto hasta que lo ve. Y de unas 50 personas que van a pedir información, ahora sólo se quedan dos en el programa, cuando antes se quedaban 20”, lamentó.Por ello, invitó a la comunidad en general a la Semana de la Unidad, donde los interesados tendrán la oportunidad de escuchar la experiencia de personas como él, que lograron hacer frente a esta adicción y mejorar su vida.Con motivo de celebrar su aniversario 19, el grupo “¡Sí se puede!”, que pertenece a la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Asociación Civil, realizará reuniones de compartimiento abiertas a la comunidad juarense, para dar a conocer el programa de ‘AA’ para la recuperación del alcoholismo.La cita será en las instalaciones del grupo, ubicadas en la avenida Adolfo López Mateos #1252 Sur, en el fraccionamiento Adriana.Del 22 al 27 de enero, se estarán desarrollando estas charlas en un horario de 7 de la tarde a 8:30 de la noche.“Si usted conoce a alguna persona que esté pensando en dejar de beber, esta es la ocasión propicia para que escuche los testimonios en una junta abierta, sin ningún compromiso para él o para ella”, dijo.Actualmente existen 64 grupos en el área Chihuahua Norte. El método de recuperación que se aplican, se basa en la admisión del alcoholismo como enfermedad, análisis de la personalidad, catarsis, dependencia de un poder superior, reajuste de relaciones ínterpersonales y trabajar con otros alcohólicos. (Karen Cano)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.