Amenaza parálisis en EU dinámica fronteriza

La parálisis en el Gobierno de Estados Unidos amenaza la dinámica económica y migratoria de la región fronteriza, sobre todo si la situación se prolonga, advirtieron especialistas.Desde la medianoche del viernes se suspendieron operaciones en oficinas gubernamentales de EU, excepto en las esenciales como las encargadas de la seguridad, empañando el primer aniversario de la toma de posesión del presidente Donald Trump.“Esto lo tienen que resolver pronto y más bajo el contexto de una reforma fiscal, como a la que están apostando”, mencionó Alejandro Sandoval Murillo, director de la firma de consultoría Sólo Negocios.Aseguró que entre menos se extienda el cierre de Gobierno en el vecino país, los impactos en la frontera puede ser menores.Para Rodolfo Rubio Salas, experto en migración y catedrático del Colegio de Chihuahua, la situación desatada por el desacuerdo entre legisladores que bloqueó una extensión presupuestal de cuatro semanas pone en riesgo la dinámica binacional en la región.Dijo que el flujo de cruces es uno de los rubros donde más se puede resentir el impacto, aunque hasta ayer todo operó normal, pero de extenderse más allá del lunes puede generar estragos.“Es una probabilidad, si no existen los recursos para solventar esas actividades”, anotó.Indicó que otro de los puntos más sensibles es el funcionamiento del Consulado, pues por la coyuntura, trámites de dicha oficina corren el riesgo de verse afectados.Luis Alamilla Ocaña, economista del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), remarcó que la incertidumbre que esto genera en la región fronteriza es un reflejo más de la alta dependencia que se tiene del Gobierno de Estados Unidos, tanto en el aspecto cultural, financiero y migratorio.El Gobierno federal de Estados Unidos consumó el cese de sus operaciones tras diferencias entre demócratas y republicanos para lograr un acuerdo presupuestario.Si no se alcanza un acuerdo antes de mañana lunes, cientos de miles de empleados federales quedarán temporalmente sin trabajo, entre ellos muchos en la región de El Paso que se encuentran en el limbo.Lo anterior implica la suspensión de la mayoría de los servicios públicos, a excepción de los considerados como esenciales, como los de seguridad social.La mayor parte de los programas de bienestar social no se verán afectados por la paralización de las autoridades federales. Las funciones críticas del ejecutivo se mantendrán y los miembros de los servicios uniformados, inspectores sanitarios y agentes de la ley trabajarán sin sueldo.Sin embargo, el Gobierno de Trump, quien ayer cumplió un año como presidente de Estados Unidos, anunció que servicios como el correo y otros básicos continuarán su curso.Martín Alonso Cisneros, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en la ciudad, comentó que suspender la tramitología migratoria pegaría a la principal fuente de ocupación en la ciudad.Tan sólo en la zona del Consulado el sector hotelero tiene mil 200 habitaciones, por lo que consideran de alto riesgo para dicha actividad que las citas disminuyan o se aplacen.Si la suspensión de la administración gubernamental continúa y comienza a perjudicar algunos servicios como el correo o trámites, entonces sí podría sentirse una repercusión hacia México en cuestión de visitantes o movimiento comercial, dijo a su vez Sandoval Murillo.Las negociaciones para el proyecto de Ley de Gastos se derrumbaron cuando senadores demócratas bloquearon una extensión provisional de cuatro semanas en una votación a la medianoche.Con ello se llegó al cuarto cierre de Gobierno en un cuarto de siglo, siendo el último durante el mandato de Barack Obama. (Cinthya Ávila / El Diario)

