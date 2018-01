Van juntos Morena, PES y PT en comicios locales

Al concluir ayer el plazo para que los partidos políticos solicitaran el registro de coaliciones electorales para contender de manera conjunta en el proceso electoral local de este año, sólo Morena, Del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) oficializaron el acuerdo al conformar la alianza “Juntos Haremos Historia”.Hasta el cierre de esta edición los partidos Acción Nacional (PAN), De la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) se encontraban en negociaciones para determinar si participan de manera conjunta en los comicios locales.Mientras que los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alianza (PNA) y Verde Ecologista de México (PVEM) determinaron ir de manera individual en el proceso local en Chihuahua y postular cada uno a sus candidatos.Los dirigentes estatales de Morena, PT y PES, Martín Chaparro Payán, Rubén Aguilar Jiménez y Edilberto Royval Sosa entregaron anoche al Instituto Estatal Electoral (IEE) la solicitud de registro de la coalición electoral para los comicios locales.“Finalmente llegamos a un acuerdo de ir juntos a nivel local y vamos juntos en el estado tal cual se va por la Presidencia de la República con Andrés Manuel López Obrador”, dijo Martín Chaparro sin precisar en qué consiste el convenio de coalición.El dirigente estatal de MC, Alán Falomir Sáenz, anticipó que ellos sí formalizarían la alianza con el PAN, pero desconocía si el PRD también lo haría, para ir juntos con el frente que conformaron para la elección federal.“Nosotros sí estamos seguros que vamos en la coalición con el PAN, todavía nos faltan algunos ajustes al convenio, pero hemos entrado en una dinámica de negociación de cuatro o cinco distritos locales y algunos siete municipios en los que nosotros iremos solos, pero en eso estamos trabajando”, comentó.El dirigente estatal del PRD, Luis Pável Aguilar Raynal, no respondió anoche para conocer su postura, pero trascendió que estaban inconformes con la propuesta de tener sólo dos distritos electorales locales para postular candidatos a diputados y analizaban su participación en los municipios.En el caso del PRI, el dirigente estatal Omar Bazán Flores, dijo que no concretaron acuerdo con Nueva Alianza para ir en coalición y el PVEM desde hace tiempo estaba ausente de las negociaciones.“Nuestra alianza será con los militantes, no vamos solos en el proceso local”, dijo.Mencionó que la coalición con PVEM y PNA sólo será para la postulación del candidato a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña.El plazo para la recepción de solicitudes de registro de convenios de coalición en el IEE para los cargos locales de elección popular terminó ayer en la medianoche. (Gabriela Minjáres)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.